永豐投顧財務碳排計算機 榮獲TWSIA台灣永續投資獎

永豐投顧深耕ESG再獲大獎肯定，新推出「PCAF財務碳排計算機」，榮獲台灣永續能源研究基金會舉辦TWSIA台灣永續投資獎「個案影響力類-ESG創新-銀級」的殊榮；永豐投顧連續三年研發推出台股ESG商品連年獲獎，展現深入ESG研究及運用的堅強實力。

台灣永續能源研究基金會在評比中指出，永豐投顧雖企業規模不大，但每年都會提出不同創新的商品與服務，對投資人在進行永續投資皆有重大協助，且商品與服務具有創新獨特性，備受市場肯定。此次頒獎典禮中，更特別邀請永豐投顧上台進行影響力個案分享。

永豐投顧總經理李學詩總表示，各國政府積極推動淨零碳排政策，具體的淨零路徑逐漸成形，台灣已訂定「2050淨零排放目標」，產業正如火如荼規劃減碳策略，金融面臨財務碳排計算急迫性，永豐投顧於2022年開啟財務碳排專案，以接軌國際標準、廣納台股上市櫃公司為目標，採國際PCAF方法學，完成建置財務碳排計算機，協助投資人追蹤持股標的減碳實績，兼顧財務與淨零投資績效。

結合永豐投顧長期財務分析專業，及「SinoPac+企業永續評鑑系統」所累積ESG歷史資料庫，「PCAF財務碳排計算機」涵蓋逾600家已揭露溫室氣體數據之上市櫃企業，從個股到投資組合都可以計算出每投資1元的財務碳排，並可追蹤投資組合中各產業溫室氣體比重分布。

以投資人熟悉最具代表性的ETF0050為例，根據永豐投顧的PCAF財務碳排計算機計算出2021年其財務碳排為16.2（噸／元），其中以塑膠工業溫室氣體占比20%為最高，其次為鋼鐵業19%。李學詩強調，財務碳排計算器是為投資人量身打造，定期、簡易、快速追蹤，協助將資金引導至減碳有成並兼顧成長的優質企業。

ESG已成為永豐投顧研究核心DNA，領先業界已完成重量級進度包括2020年推出台灣第一套SASB框架的SinoPac+企業永續評鑑系統，成為台股永續投資重要Benchmark，榮獲台灣永續投資獎-投顧組（楷模）；2021年推出兼具EPS及ESG永續潛力存股組合，讓小資族可以參與實踐普惠金融，獲「個案影響力類-ESG創新-銀級」；今年新推出「PCAF財務碳排計算機」再獲獎肯定；李學詩說，永豐投顧會在永續研究領域持續精進，持續提供投資人兼顧創新與財務重大性的尖端服務。