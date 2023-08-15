快訊

學生好失望...今年大學分發入學沒出現「1現象」 老師：已恢復指考樣態

日職／王柏融時隔319天重登火腿一軍 隊友玉井大翔相見歡

新北情侶爭吵變砍人 女友胸口中刀噴血…乾兒子奪刀也遭劃傷

永豐投顧財務碳排計算機 榮獲TWSIA台灣永續投資獎

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

永豐投顧深耕ESG再獲大獎肯定，新推出「PCAF財務碳排計算機」，榮獲台灣永續能源研究基金會舉辦TWSIA台灣永續投資獎「個案影響力類-ESG創新-銀級」的殊榮；永豐投顧連續三年研發推出台股ESG商品連年獲獎，展現深入ESG研究及運用的堅強實力。

台灣永續能源研究基金會在評比中指出，永豐投顧雖企業規模不大，但每年都會提出不同創新的商品與服務，對投資人在進行永續投資皆有重大協助，且商品與服務具有創新獨特性，備受市場肯定。此次頒獎典禮中，更特別邀請永豐投顧上台進行影響力個案分享。

永豐投顧總經理李學詩總表示，各國政府積極推動淨零碳排政策，具體的淨零路徑逐漸成形，台灣已訂定「2050淨零排放目標」，產業正如火如荼規劃減碳策略，金融面臨財務碳排計算急迫性，永豐投顧於2022年開啟財務碳排專案，以接軌國際標準、廣納台股上市櫃公司為目標，採國際PCAF方法學，完成建置財務碳排計算機，協助投資人追蹤持股標的減碳實績，兼顧財務與淨零投資績效。

結合永豐投顧長期財務分析專業，及「SinoPac+企業永續評鑑系統」所累積ESG歷史資料庫，「PCAF財務碳排計算機」涵蓋逾600家已揭露溫室氣體數據之上市櫃企業，從個股到投資組合都可以計算出每投資1元的財務碳排，並可追蹤投資組合中各產業溫室氣體比重分布。

以投資人熟悉最具代表性的ETF0050為例，根據永豐投顧的PCAF財務碳排計算機計算出2021年其財務碳排為16.2（噸／元），其中以塑膠工業溫室氣體占比20%為最高，其次為鋼鐵業19%。李學詩強調，財務碳排計算器是為投資人量身打造，定期、簡易、快速追蹤，協助將資金引導至減碳有成並兼顧成長的優質企業。

ESG已成為永豐投顧研究核心DNA，領先業界已完成重量級進度包括2020年推出台灣第一套SASB框架的SinoPac+企業永續評鑑系統，成為台股永續投資重要Benchmark，榮獲台灣永續投資獎-投顧組（楷模）；2021年推出兼具EPS及ESG永續潛力存股組合，讓小資族可以參與實踐普惠金融，獲「個案影響力類-ESG創新-銀級」；今年新推出「PCAF財務碳排計算機」再獲獎肯定；李學詩說，永豐投顧會在永續研究領域持續精進，持續提供投資人兼顧創新與財務重大性的尖端服務。

ESG 台股 永豐 減碳

延伸閱讀

連結ESG指標、追求永續發展 佳世達簽署120億元聯貸案

碳權交易所掛牌…追相關概念股當心套在山頂！ 專家曝：這6檔股票有望受惠

產業力拚碳中和 業者：法規限制為減碳最大挑戰

碳權交易所上路 鄭文燦：明年上半年公布碳費徵收標準

相關新聞

陸央行今意外降息 澳盛銀「你需要了解的5件事」QA一次看

大陸人民銀行（PBoC）今（15）日意外降息，將 7 天逆回購操作得標利率下調10個基點（1個基點為0.01個百分點）至...

最高合計可拿45萬！兆豐新董座送大禮 員工生育補助三胎

兆豐金新任董事長雷仲達上任之後不久，馬上對員工送出第一個大禮。雷仲達今日指出，兆豐銀董事會日前已通過，員工生育補助將大舉...

臺銀及一銀主辦佳世達科技120億元聯貸案 8月15日完成簽約

佳世達科技（2352）委由臺灣銀行及第一銀行統籌主辦120億元永續連結指標聯貸案，已於今年8月15日完成聯貸簽約，簽約儀...

快查！南市未辦理繼承土地「超過8座台南公園」 市價逾30億

台南市地政局統計112年度逾期未辦理繼承登記列冊管理土地統計有9412筆，面積達118公頃，超過8個台南公園，公告土地現...

公務員明年加薪4% 兆豐金董座雷仲達：獲利表現佳 望爭取比照公務員

兆豐金控（2886）董事長雷仲達今天表示，公務員明年加薪4%已經定案，過去慣例公股機構會跟進公務員加薪，加上兆豐金今年來...

數位部全面更新為零信任機制 唐鳳：盼不只公部門使用 推廣到各行各業

數位部長唐鳳今（15）日指出，數位部內部自己的系統已經全部更新為零信任機制，接下來也想把該技術推廣到各行各業，另外，數位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦