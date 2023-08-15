永豐攜手光寶科技 首推綠建築永續連結貸款

永豐銀行運用金融本業與企業夥伴一同實踐ESG，攜手光寶科技簽訂30億元永續連結貸款；永豐銀行表示，該貸款為營運週轉金，同時參考多項ESG評比提供利率減碼優惠，並首度納入以取得綠建築標章為指標之一，例如，光寶將於2025年前完工興建的自家研發及辦公大樓取得綠建築「鑽石級」證書；透過具體行動幫助企業夥伴減碳轉型，實踐永豐銀行「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。

攜手企業實踐ESG 共創美好生活

永豐銀行表示，旗下積極推展永續連結貸款服務，除按資金運用項目設定條件外，若企業獲評選為永續相關指數成分股，例如MSCI ESG（Morgan Stanley Capital International）或道瓊永續（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）指數成分股及公司治理評鑑優異等，可依相關標準提供利率優惠，鼓勵台灣優質企業力行節電、減碳減排等具體目標，共同攜手邁向永續未來。

綠色存款、綠建築房貸 落實永續

永豐銀行亦陸續與創意電子、台驊控股等多家業者合作綠色定期存款，引導資金推動綠色產業；此外，針對一般民眾購屋則提供「綠建築房屋貸款」專案，建物或所屬社區符合綠建築標章者，可申請房屋貸款利率2.07%起，最高可貸85成及最長3年寬限期，與民眾一同營造綠色生活、開創環境共好。詳情請洽永豐銀行官網或永豐綠色房貸活動網頁。