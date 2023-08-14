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遠東銀主辦利星行信貸2.4億美元聯貸 跨境融資成績亮眼

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
遠東銀行統籌主辦「利星行信貸有限公司」3年期海外聯貸案，總授信額度為2.4億美元，簽約典禮大合照。遠東銀行／提供
遠東銀行統籌主辦「利星行信貸有限公司」3年期海外聯貸案，總授信額度為2.4億美元，簽約典禮大合照。遠東銀行／提供

遠東銀行（2845）完成統籌主辦「利星行信貸有限公司」3年期海外聯貸案，總授信額度為2.4億美元，不僅使得遠東銀設置「跨境企業融資服務平台」，累計主辦海外聯貸案規模衝破2,000億元大關，也凸顯遠東銀成功突圍公民營企金大行建立跨境融資與國際聯貸的品牌與市場地位，上半年法金的海外獲利比重也拉高到47%。

利星行信貸為香港物業貸款領導品牌之一，具良好獲利動能與穩定資產品質，擬運用聯貸案資金，在現今劇烈變動的金融環境，持續保持金融服務競爭力。利星行信貸隸屬利星行集團，提供包括住宅、工業及商業等地產及店鋪、停車場等不動產物業抵押貸款，並為當地企業提供融資、工業租購及租賃服務等金融解決方案。遠東銀與利星行集團經由合作聯貸案，已建立近10年的夥伴關係遠東銀開拓海外聯貸、跨境融資業務在疫後更積極，企金跨境融資平台建置以來累計主辦授信金額已超越新台幣2,000億元規模，且疫情後的近三年更是倍速增加，十年磨一劍成績斐然。

遠東銀行法金副總經理季正華指出，在提升國際化、提高國際業務貢獻的策略目標下，遠東銀系統化布局跨境企金融資服務平台，在2023年上半年法金海外業務獲利佔比提升至47%。本次國際聯貸案由遠東銀擔任統籌主辦，並與兆豐銀、台北富邦銀及台新銀等三家銀行協同主辦；加上凱基銀、華銀、元大銀、王道銀、新光銀及上海銀等參貸銀行，總計10家金融機構共同參與。募集期間各參貸銀行超額認貸達1.4倍，顯見銀行同業認可利星行集團長期務實經營及穩定成長績效。

遠東銀行發揮中型銀行的機敏靈活優勢，組建菁英團隊，將籌組跨境融資與國際聯貸案所需的專業技能融合，集中設置「跨境企業融資服務平台」，形成一條龍服務中心，十年磨一劍，累計迄今已經主辦海外聯貸案規模衝破2,000億元大關，成功在眾多公民營企金大行中突圍，開拓國際化商機，今年疫後解封積極衝業務，預估海外業務淨收益比重將達24.2%，較去年大幅拉高逾4個百分點。遠東銀日前自結7月單月稅前盈餘6.01億元，創下近三年多來單月盈餘新高，稅後純益5.23億元，獲利穩步走揚，累計前七月稅前盈餘29.36億元，比去年同期成長24.89%，累計稅後純益25.59億元，年增26.8%，每股稅後純益（EPS）0.63元，今年來獲利成長亮眼，法金部門貢獻可說居功甚偉。

遠東銀行統籌主辦「利星行信貸有限公司」3年期海外聯貸案，總授信額度為2.4億美元，簽約典禮上遠東銀法人金融事業群副總經理季正華(左) 與利星行有限公司集團財務總監劉世維 (右)合影。遠東銀行／提供
遠東銀行統籌主辦「利星行信貸有限公司」3年期海外聯貸案，總授信額度為2.4億美元，簽約典禮上遠東銀法人金融事業群副總經理季正華(左) 與利星行有限公司集團財務總監劉世維 (右)合影。遠東銀行／提供
遠東銀行統籌主辦「利星行信貸有限公司」3年期海外聯貸案，總授信額度為2.4億美元，簽約典禮上利星行信貸有限公司董事總經理林錦良(左)與遠東銀執行副總經理林建忠(右)合影。遠東銀行／提供
遠東銀行統籌主辦「利星行信貸有限公司」3年期海外聯貸案，總授信額度為2.4億美元，簽約典禮上利星行信貸有限公司董事總經理林錦良(左)與遠東銀執行副總經理林建忠(右)合影。遠東銀行／提供

遠東銀行 聯貸案

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