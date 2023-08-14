遠東銀主辦利星行信貸2.4億美元聯貸 跨境融資成績亮眼

遠東銀行（2845）完成統籌主辦「利星行信貸有限公司」3年期海外聯貸案，總授信額度為2.4億美元，不僅使得遠東銀設置「跨境企業融資服務平台」，累計主辦海外聯貸案規模衝破2,000億元大關，也凸顯遠東銀成功突圍公民營企金大行建立跨境融資與國際聯貸的品牌與市場地位，上半年法金的海外獲利比重也拉高到47%。

利星行信貸為香港物業貸款領導品牌之一，具良好獲利動能與穩定資產品質，擬運用聯貸案資金，在現今劇烈變動的金融環境，持續保持金融服務競爭力。利星行信貸隸屬利星行集團，提供包括住宅、工業及商業等地產及店鋪、停車場等不動產物業抵押貸款，並為當地企業提供融資、工業租購及租賃服務等金融解決方案。遠東銀與利星行集團經由合作聯貸案，已建立近10年的夥伴關係遠東銀開拓海外聯貸、跨境融資業務在疫後更積極，企金跨境融資平台建置以來累計主辦授信金額已超越新台幣2,000億元規模，且疫情後的近三年更是倍速增加，十年磨一劍成績斐然。

遠東銀行法金副總經理季正華指出，在提升國際化、提高國際業務貢獻的策略目標下，遠東銀系統化布局跨境企金融資服務平台，在2023年上半年法金海外業務獲利佔比提升至47%。本次國際聯貸案由遠東銀擔任統籌主辦，並與兆豐銀、台北富邦銀及台新銀等三家銀行協同主辦；加上凱基銀、華銀、元大銀、王道銀、新光銀及上海銀等參貸銀行，總計10家金融機構共同參與。募集期間各參貸銀行超額認貸達1.4倍，顯見銀行同業認可利星行集團長期務實經營及穩定成長績效。