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日盛台駿國際租賃大陸事業將聯貸人民幣 上海華銀主辦

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

興櫃股日盛台駿國際租賃（6958）旗下轉投資中國大陸台駿國際融資租賃、日盛國際融資租賃，今天同步召開董事會，決議將與華南銀行上海分行簽訂銀行聯貸契約，台駿、日盛將分別聯貸人民幣11.9億元、11.4億元的3年期中期貸款，預計本周五將正式簽署聯貸契約。

日盛台駿國際租賃指出，轉投資大陸日盛與台駿國際融資租賃兩家公司聯貸案，均由華南金（2880）旗下華南銀行上海分行統籌主辦，並由其擔任額度管理銀行，其他共同主辦以及參貸行，也是以台資銀行為主，總計共有11家銀行組成聯貸銀行團，詳細參貸銀行成員，待正式簽約後再行揭露。

日盛台駿國際租賃表示，日盛及台駿兩家大陸子公司，為充實營運資金，因此委由華銀上海分行辦理聯貸，可有效提高台駿與日盛國際融資租賃公司的營運資金取得，並擴大營業規模。目前日盛國際融資租賃的資產規模約人民幣35億元，業務以直接租賃為主要營運模式，台駿國際融資租賃資產規模約人民幣28億元，以售後回租業務為主，兩家公司在大陸的分公司約將近20家。

華南銀行 上海 人民幣

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