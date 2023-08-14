Gogolook財報／上半年每股純益0.41元 連兩季獲利

信任科技服務商Gogolook 走著瞧-創（6902）今（14）日公告2023年第2季財務成果，第2季歸屬母公司淨利1,100萬元，每股純益為0.35元，較第1季的0.06元大幅成長，帶動上半年歸屬母公司淨利為1,300萬元，每股純益為0.41元。Gogolook表示，公司成立以來首度達成連續兩季獲利，上半年營收與獲利表現優於預期，提供下半年空間擴大投資、布局長期成長的信心，並期待藉由良好的投資效率，追求持續且可獲利的成長。

2023年第2季合併營收為1.90億元，比前季的1.82億元略增或持平，年增93%，上半年合併營收為3.72億元，年增100%，持續受惠於海外市場擴張與多元產品成長。在各產品線中，以商業服務今年成長動能最強，主因為疫情解封後許多民眾出國旅遊，帶動旗下個人金融商品比較平台「袋鼠金融 Roo.Cash」的信用卡辦理商機，推升商業服務事業的營收上半年年增148%，佔營收比重21%。數位廣告因廣告優化效益提升今年成長較為顯著，並與信任雲服務同樣受惠於海外市場擴張。上半年數位廣告營收年增134%，佔營收比重48%，信任雲服務營收上半年則年增47%，佔營收比重31%。而今年1月至7月累計營收為新台幣4.29億，相較去年同期成長97%，並已超越去年全年營收。

2023年第2季營業淨利為900萬元，自公司成立以來首度達成連續兩季獲利，毛利率為92%，和第1季相較持平，較去年同期再增加7個百分點，並在小幅匯兌利益下，第2季歸屬母公司淨利為1,100萬元，每股盈餘為0.35元。上半年歸屬母公司淨利為1,300萬元，每股盈餘為新台幣0.41元。