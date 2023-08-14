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季配台股ETF蔚為風潮 「0056」5日填息「00850」8月16日接棒除息

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
00850各期間績效。資料來源：Lipper，截至2023/7/31，採含息總報酬計算；00850成立日為2019/8/15。註：以上僅為歷史數據，不代表未來績效保證，不同時間結果亦可能不同，以上資料僅供參考，投資前請詳閱公開說明書。
00850各期間績效。資料來源：Lipper，截至2023/7/31，採含息總報酬計算；00850成立日為2019/8/15。註：以上僅為歷史數據，不代表未來績效保證，不同時間結果亦可能不同，以上資料僅供參考，投資前請詳閱公開說明書。

季配台股ETF蔚為風潮，至7月底投資人數已達284萬，佔整體台股ETF正式來到六成，一年多次領息已成趨勢，除首次季配的0056將連續填息年數推升至13年，緊接著將除息的元大臺灣ESG永續（00850），為市場唯一「季配+永續+市值型」台股ETF，公告確定配息金額0.68元，將於8月16日除息，2019成立以來年化報酬率19.0%，提供季配領息又兼具股價成長潛力的存股選擇。

根據集保結算所截至今年7月底，季配型台股ETF檔數來到17檔、投資人數284萬人，不論檔數或投資人數佔比皆為台股ETF中最高，尤其投資人數更佔比高達6成，顯示季配型ETF為目前台股ETF正當紅，深受投資人青睞。

0056首度季配僅5個交易日即填息，連續填息年數推升至第13年，顯示台股資金動能強勁，後續台股ETF的除息行情備受關注。00850是市場唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF，其追蹤的臺灣永續指數，是以包含環境保護、社會責任、公司治理等14項ESG評鑑篩選成分股後，透過市值加權方式決定權重，目前有44檔台灣50成分股入列該指數，因此00850主要持股與0050高度相似，加上有單一個股權重上限30%限制、目前股價也只有0050的四分之一，吸引不少小資族青睞。

元大投信建議，存高股息ETF的同時，也可同步納入市值型ETF於存股名單，參與台股市值成長的報酬潛力。00850自2019年8月成立以來至今年7月底，含息報酬率95.8%，換算年化報酬率約為19.04%，且年年配息並填息，填息交易日數平均不到30日。

00850為2、5、8、11月除息，可以與1、4、7、10月除息的0056、3、6、9、12月除息的00713，同時持有組成月配息組合，同時涵蓋「高股息」、「低波動」、「永續市值」三檔投資標的。元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，應留意配息率不等於報酬率，且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致」之情形，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。

月配息 ETF 台股

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