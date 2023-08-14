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高雄新五福大樓更新案開工 預計2027年完工

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

由中國建經子公司中國開發資產管理公司擔任實施者，所推動的「新五福大樓更新案」，10日舉辦開工動土典禮。該案基地335坪，拆除原大樓後將興建地上29層、地下6層的制震景觀大樓，總樓地板面積達5,700坪，全案預計於2027年完工。

中國建經總經理楊享洪指出，本案的成功關鍵，是中國建經以公正第三方角色，協助整合全體地主地改建意見，原土地所有權人以自行出資方式，分回持有土地所創造之更新後全數房地；銀行部分則透過權利變換方式，無須出資即可分回更新後一到三樓獨立使用之新行舍空間，充分滿足本案所有地主需求，共創多贏。

本案基地位於五福三路、成功一路與自強三路間，屬第五種商業區，為中央公園附近精華地段，鄰光榮碼頭、高雄流行音樂中心等亞洲新灣區重大建設旁。現址一樓為搬遷前的土銀中山分行，然而近40年的11層老舊大樓已不敷使用，而於2013年申請核准事業概要，但因地主間對都更改建意見紛歧，遲遲未能擬定都更計畫送件，後於2017年改委託中國建經協助、中國開發擔任實施者，整合私地主與土地銀行，自建築設計到更新估價選屋分配，依其需求量身規劃，讓參與本案之所有地主均能各取所需，方於2017年底報核事業暨權利變換計畫，歷經四次都更大會審議及多次協調會議，感謝高雄市副市長林欽榮及都發局與工務局等單位大力協助，最終於2021年6月取得都市更新計畫核定、2022年11月建照核准、2022年12月土銀中山分行行舍完成搬遷。

10日舉行開工動土典禮時，包括立法委員許智傑、林岱樺、高雄市議會副議長曾俊傑、議員黃文益、高雄市政府都發局局長吳文彥、工務局局長楊欽富、臺灣土地銀行副總曾學智、兆豐銀行協理黃淑娥等貴賓，與本案委託人浤圃機構董事長蘇宏圃、常益建設董事長陳承霖，及代理實施者中國開發資產管理股份有限公司董事長鄭重，聯袂出席，共同祈求本案工程順利完工。

中國建經乃民國75年由台灣土地銀行及兆豐國際銀行投資成立，是全國第一家建築經理公司，投入建經服務至今已近40年。而自921地震發生後，中國建經體認老舊社區進行都市更新是未來不動產及都市發展之趨勢，遂積極轉型投入舊屋信託改建及都市更新領域，除協助921受災戶重建家園、高氯離子混凝土建物（俗稱海砂屋）重建，同時也協助都更危老重建，至今已有超過60個全案管理執行完成個案、承作近5,550戶都更與危老重建、總工程造價達新台幣385億元以上的亮麗實績。可說不僅是第一家建築經理公司，也是投入全台社區重建時間最早、承接重建案型最多元、規模涵蓋最廣泛的建經公司團隊。

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