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星展6月增資520億、以溢價220億整併花旗 躍升台灣最大外銀

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
星展銀行（台灣）於2023年8月12日至13日的周末，順利完成花旗（台灣）銀行消費金融業務之整併，於信用卡、投資、放款及存款業務上大幅躍進，成為台灣最大的外商銀行。記者楊筱筠／攝影
星展銀行（台灣）於2023年8月12日至13日的周末，順利完成花旗（台灣）銀行消費金融業務之整併，於信用卡、投資、放款及存款業務上大幅躍進，成為台灣最大的外商銀行。記者楊筱筠／攝影

星展銀行（台灣）今（14）日宣布，經過於12日至13日的周末整併，順利完成花旗（台灣）銀行消費金融業務併入，最終以溢價220億元完成併購案，星展也於6月底再度增資520億元支付併購交易價格以及系統人力等成本，第4季起，信用卡、投資、放款及存款業務上大幅躍進，星展成為台灣最大的外商銀行。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰指出，未來將增加數位規模，花旗銀卡友原本的威秀電影等刷卡優惠全數保留，預估併購效益最快第4季展現。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基則指出，承諾金管會一年內不裁撤分行，信用卡11月啟動第一波換卡，以里程卡為優先，卡友約20~30萬。

星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）表示，此項併購讓星展銀行（台灣）消費金融業務成長至少加速10年，星展銀行（台灣）每年整體營收更將突破13億新幣（約新台幣300億元）。

星展銀行（台灣）今日舉行合併記者會，選在今日起，由花旗銀原本營業部轉成星展銀市府分行舉行，星展集團消費金融暨財富管理業務負責人許志坤、消費金融業務負責人 Sanjoy Sen、黃思翰及孫可基共同出席。

分行部分，孫可基指出，星展銀承諾金管會一年內不會裁撤所併入的花旗銀分行，過於鄰近分行將搬遷，同時再布局長遠計畫。花旗原擁有44家分行加上1家台北信義區營業部，今日起，營業部轉為星展市府分行，等同星展再增加45家分行，目前一共擁有72家分行。

黃思翰指出，2023年適逢星展進入台灣市場屆滿40周年，整併的完成除了標誌星展台灣的重要里程碑，也讓40周年別具意義。

現在，星展台灣存款及財富管理客戶數翻倍達110萬、資產管理規模逾新台幣2,800億元，信用卡帳戶數成長近5倍至超過300萬、放款規模及存款規模也分別突破新台幣7,400億元和8,300億元。

孫可基指出，此次併購後星展在台成為亞洲第三大財富管理市場，星展成為台灣最大銀行，符合台灣法規不能轉介。意思為不會有客戶資金流入新加坡疑慮。

黃思翰指出，此次併購最挑戰為核心系統操作，耗費台灣以及新加坡一千名人力，18個月內完成轉換，伴隨規模擴大，將讓星展充分發揮數位創新的強項，提供客戶一流的產品與服務。同時，也誠摯歡迎約3,000名新同事加入星展的大家庭，未來星展台灣人數增加至約5,000人，已經提前數個月為歡迎花旗員工做好轉換系統準備。

對於星展6月底再度增資520億元，扣除併購交易價格等成本後，黃思翰指出，餘下300億元將可確保充裕資本，未來用在數位開發以及理財服務等。

此次併購案最終估計溢價金額220億元，與金管會去年公布花旗銀與星展約定交易額約936億元，其中包括220.7億元的溢價有差距。黃思翰解釋，中間涵蓋資產負債表計算，雙方最終等值，因此最終併購交易價格應該估計溢價220億元。

星展銀行（台灣）於2023年8月12日至13日的周末，順利完成花旗（台灣）銀行消費金融業務之整併。記者楊筱筠攝影
星展銀行（台灣）於2023年8月12日至13日的周末，順利完成花旗（台灣）銀行消費金融業務之整併。記者楊筱筠攝影

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