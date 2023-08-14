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助學育才讓愛延續 元大優秀人才獎學金邀學子回娘家

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大優秀人才交流會透過破冰遊戲和人格檢測，教導同學們發掘自己的優勢，擬定職涯規劃。　(元大金控/提供)　
元大優秀人才交流會透過破冰遊戲和人格檢測，教導同學們發掘自己的優勢，擬定職涯規劃。　(元大金控/提供)　

元大金控暨元大文教基金會以「積極為後代推動更好未來」為願景，自2016年起提供不畏經濟困境、品學兼優的學子元大優秀人才獎學金，讓有心向學的學子無後顧之憂。8月初，元大文教基金會邀請歷屆元大優秀人才獎學金獲獎同學回娘家參加交流會，讓這群透過元大公益平台結緣的同學彼此教學相長，共同克服邁入職場前面臨的迷惘，精準將所學與企業接軌。

元大優秀人才獎學金交流會自2019年起發起，創造學子與元大更緊密的連結，實踐聯合國永續發展目標-助學育才（SDG4），更為元大金控集團和社會培育更多人才。今年元大優秀人才獎學金交流會以探索自我成就未來為主題，由專業心理師及人資團隊主管教導同學們運用人格檢測發掘自身優勢，擬定職涯規劃。期間元大銀行財富管理部的主管也發揮元大金控集團的金融專業，擔任理財講師，傳授初入社會的新鮮人如何善用投資工具，建立正確的理財觀。

元大金控新進儲備幹部（MA）尤姓同仁，以學長身份分享，從小積極把握各項學習機會強化自身能力，以彌補家庭背景的不足，他在大學期間學分吃到飽，透過雙主修和輔系的方式修習了170幾個學分；他和元大特別有緣，不僅於研究所就學期間獲得元大優秀人才獎學金，在元大投顧實習，畢業後更順利通過元大儲備幹部招募遴選，目前培訓階段由各子公司高階主管授課，未來透過集團內的輪調，能習得許多實務經驗。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，元大金控集團秉持回饋社會的初衷，藉由發放獎學金和人才交流等方式，守護這群社會中堅的分子，也期盼同學們能夠因此更加認識元大，吸引更多優秀人才加入元大大家庭。

元大優秀人才獎學金推行即將邁入第8年，歷年來已培育390位優秀的青年學子，其中92位同學已順利就業，9位同學加入元大團隊。令人感動的是，這些曾經受助的「元大寶寶」時常利用課餘或假日參與元大文教基金會的志工活動，抱著感恩的心回饋社會，形成溫暖的善循環。

元大金控暨元大文教基金會邀請元大優秀人才獎學金歷屆獲獎同學回娘家。(元大金控/提供)　
元大金控暨元大文教基金會邀請元大優秀人才獎學金歷屆獲獎同學回娘家。(元大金控/提供)　

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