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群益金鼎證券主辦華懋 通過證交所上市審議會上市案

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

華懋（5292）8月11日經臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會審議通過上市案。主辦承銷商群益金鼎證券表示，華懋係半導體產業揮發性有機氣體（VOCs）處理及污染防治設備專業廠商，為首家以科技事業暨綠能環保類股申請上市公司，2022年度每股盈餘為7.90元、2023年上半年度每股盈餘為4.72元。

華懋成立於1989年，董事長為鄭石治，目前實收資本額為3.08億元，主要營業項目為 VOCs 揮發性有機廢氣污染防治處理工程、工業用除濕工程及相關維修保養服務，客戶群囊括台灣半導體產業主要供應廠商。隨著環保法規日趨嚴格，該公司30多年以來在空氣污染防制 VOCs 廢氣處理領域已累積不少大型專案之規劃、設計、施工、測試、維運等完整業務經驗，能有效掌握工程施工品質，已具業界實績及口碑商譽，有助於在各產業推廣業務。

除 VOCs 工程設備外，近年因電動車產業蓬勃發展，鋰電池成為關鍵原料，電池芯生產製程需在乾燥室中完成，對除濕機的需求日益提升，華懋開發之超低露點吸附式轉輪除濕機，可達到除濕、淨化空氣、節能、省電、低汙染、防結凍、防腐蝕等功能，業已成功導入客戶端安裝，並頗獲客戶好評，預期未來將對華懋營收獲利有所貢獻。

半導體 除濕機 環保

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