升息屆頂 銀行搶美元仍不手軟

七月美國再升息一碼，未來是否停止升息難料，八月卻有彰銀、滙豐銀、遠東銀等三家銀行悄悄「加碼」美元定存高息專案，最高六個月天期喊到百分之六點六，市場搶美元大戰似未歇。銀行主管說，加碼搶錢，短期可做換匯交易（swap），中長期資金則可加碼短天期債券，替未來降息做準備。

據各銀行揭露，八月遠銀「金優利」美元定存專案，三個月天期調升○點一七個百分點到百分之五點三五，彰銀也在上周五（十一日）將美元定存專案，一、三、六個月天期均調升○點二五個百分點，調整後美元定存年息各落在百分之四點二三、百分之四點三三及百分之四點四三。

滙豐銀加碼幅度更大，若是該行「卓越理財新戶」，六個月美元定存加碼一個百分點到百分之六，若還是「尊尚新大戶」者（往來資產逾一千五百萬元），則是同天期加碼一點四個百分點到百分之六點六，算是市場同天期中、定存息最高者。

升息即將屆頂，為何還有銀行加碼搶美元？銀行主管說，有兩大關鍵原因，一、預期二○二四年前、美國都不降息，台美利差逾百分之三點六，銀行FX swap交易仍有利可圖，短期美元資金都可轉做swap，提升投資收益。

二、中長期資金則可布局短天期債券，尤其是五年期內的公債。該主管說，債券若放ＯＣＩ部位，當未來降息時、有資本利得，若放在ＡＣ部位，則有利息收入，進攻退守，自然續搶美元。

各銀行美元定存戰打得火熱，陷入「競價」比拚，銀行主管也提醒「逐高利而居」的民眾，得留意抱美元定存，有三大風險：匯差、換匯的價差、和手續費，其中又以匯差風險最大。

例如滙豐銀「卓越理財新戶」最新六個月美元定存年息百分之六、存十萬美元，六個月後可獲利息三千美元，以美元計算的十二個月實質收益率是百分之三。

但是，若當初民眾是以台幣三十元兌換一美元，將帳戶中台幣換成十萬美元做定存，當六個月後，匯率是台幣二十九元兌換一美元時，民眾雖有三千美元（等值新台幣八萬七千元）利息，但同時也有十萬元匯差損失，匯差將吃掉利息收入，利息加上匯損後的十二個月實質收益率變成負百分之○點四三。