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星展併花旗 消金版圖將躍全台第6大

聯合報／ 記者楊筱筠／台北報導

花旗銀四十四家分行招牌昨（十二）日卸下、走入歷史。星展銀將成為國內第六大發卡行及外銀第一大發卡行，未來在台灣的信用卡話語權將躍升，與北富銀共同成為影響台灣前六大發卡銀行的重要兩家銀行。

花旗銀行在台消金業務移轉給星展銀，是今年國內最大的外銀子行消金業務移轉，影響所及涵蓋二百七十七萬名末代花旗卡友，以及逾五十萬名存款與財富管理客戶

花旗銀與星展信用卡用戶重疊性不高，且花旗銀客戶相對忠誠，對星展銀在台子行而言，將至少加速在台十年的發展進程，預期星展銀成為第六大發卡行後，將開始帶進新加坡當地重視行動支付等無現金社會概念。

下半年信用卡市場異動者還有北富銀，靠著Costco聯名卡，六月已成為第四大流通卡。據最新信用卡資料統計，六月星展信用卡流通卡數為六十七萬張、有效卡數三十四萬張，位居台灣信用卡排行第十六名，之後併入花旗銀二百七十四萬流通卡數與二百○六有效卡數，流通卡與有效卡估計將為三百萬張以及二百萬張，這也將成為星展自一九八三年進入台灣市場後，最重要里程碑。

中信銀董事長利明献日前談起美國花旗銀行當時登台掀起歐美銀行、甚至歐美公司投資亞洲、開發中國家熱潮，帶動歐美大公司在亞洲跨境發展，也順勢將美國新銀行觀念帶來台灣。

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