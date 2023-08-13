生成式AI開放 金管會趨謹慎

金融業運用ＡＩ，在哪些領域最被聚焦？根據金管會在今年四月所發出對全體金融機構的問卷調查，國內金融業者對於ＡＩ的應用，最集中在智能客服、內部行政作業、風險管理、財富管理等四大領域。

其中在財富管理領域，最為外界熟知的，就是「機器人理財」，對於客戶而言，機器人理財較能免去理專來推銷商品對客戶造成的困擾，同時透過資料庫各種大數據的分析與整理，對產品風險及報酬率進行更精確計算，來推薦出適合客戶的商品，因此加入機器人理財的小資族也愈來愈多，甚至因此使金管會認為，應把管理規格提高。

外界關切的生成式ＡＩ（ChatGPT），目前金管會尚未開放國內金融業使用，必須等相關的規範與指引出爐後才能導入，尤其先前金融資安資訊分享與分析中心(Ｆ-ＩＳＡＣ)針對ChatGPT等生成式ＡＩ進行資安威脅分析，並多次示警可能風險，使金管會在相關開放政策上，更趨謹慎。

金融業者指出，現在許多銀行的客戶都已使用智能客服，不同的只在於是全部客服流程都使用，或是僅部分流程使用。

在風險管理上，最常使用的則包括銀行在放款業務上的徵信作業，有些銀行已開始透過ＡＩ所提供的大數據資料，對於擔保品進行鑑價。

但這並非代表使用ＡＩ後，就不需要人工複核；不具名的銀行主管對此指出，銀行授信部門的人員仍必須將ＡＩ分析的結果重新檢視，看是否有誤差。