AI理專熱 規範9月公布

ChatGPT將ＡＩ熱潮推上新一波高峰，ＡＩ理專也在金融業日益盛行，讓強化ＡＩ監理成為主管機關新課題。金管會最新統計數據顯示，截至今年七月底，國內已有十六家業者開辦機器人理財業務，客戶數達十六萬九千○三十五人，即將破十七萬。

由於擁抱ＡＩ理專的民眾也愈來愈多，金管會已著手研議將相關業務規範從業界自律提高至法令等級，擬修法強化監理。

金管會主委黃天牧四月受訪時就透露，下半年將公布新版金融科技發展方案，將金融業使用ＡＩ進行「納管」，訂出更清晰的原則供金融業依循，預計新方案公布時間點，將落在九月。

透過ＡＩ及大數據分析，提供客戶投資理財建議的顧問服務就是「自動化投資顧問服務（Robo-Advisor）」，俗稱「機器人理財」。可想像為幾乎由ＡＩ理專和客戶經由網路互動，全無或極少人工進行。

金管會證期局副局長張子敏表示，近期為強化自動化投顧服務監理，金管會研議將自動化投顧服務規範提高至法令位階。

張子敬說，金管會規畫將自動化投資顧問服務重要原則，及授權投信投顧公會成立審查小組等事宜，納入現行投顧管理相關法規，因涉及修法程序，仍須審慎評估，預計明年上半年前完成修法。

投信投顧公會一○六年六月底就發布「證券投資顧問事業以自動化工具提供證券投資顧問服務（Robo-Advisor）作業要點」，投顧事業如擬從事自動化顧問業務，必須依該服務作業要點辦理。

在ＡＩ熱潮帶動下，擁抱新科技的金融業者及相關資產規模持續擴張。據金管會統計，台灣一○九年至去年，及今年截至七月底，從事自動化投資顧問服務的業者增至十六家。

資產規模及客戶也有顯著擴張，一○九年底至一一一年底資產規模分別為二十五點○四億元、四十八點六億元、六十二點七五億元，今年六月底更增加至七十三點二五億元。

儘管七月因客戶贖回基金、獲利了結而略降為七十二點三一億元，但近幾年機器人理財規模倍數擴張仍顯著，已比一○九年底的資產規模多出近二倍。

台灣也有愈來愈多人擁抱ＡＩ理專。客戶人數從一○九年底的八六八三三人，一路成長到今年七月十六萬九千○三十五人，兩年半來成長近一倍；包括今年七月雖資產規模較六月略減，人數卻繼續成長，從十六萬八千九百○四人，再增加一百多人。

今年七月與去年同期相較，資產規模七十二點三一億元，年增百分之二十五點九三，客戶數年增百分之十點七。

這些數字均使金管會評估，在ＡＩ理財客戶及資產大幅成長下，有加強監理，從自律規範拉高至法令位階的必要。