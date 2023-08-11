抽 iPhone 看這裡 遠傳用戶申辦帳單自動扣繳就有機會

遠傳（4904）表示，為讓用戶享有更便利的數位生活，遠傳帳單自動扣繳推出第二波抽獎活動，即日起至12月10日，只要活動期間使用自動扣繳，就擁有抽iPhone的機會，越早申辦，抽獎機會越多；10月31日前登入「遠傳心生活」APP完成指定任務，再抽百元超商購物金。享受快速便利的數位生活，同時也減少紙本帳單，環保愛地球。

遠傳表示，第一波帳單自動扣繳抽iPhone活動剛結束，獲得熱烈迴響，為回饋用戶，第二波活動緊接著在8月11日登場，只要在活動期間，遠傳月租型個人用戶成功辦理銀行帳戶或信用卡自動扣繳，就享有基本一次抽iPhone的機會，透過信用卡自動扣繳成功者，每月可多一次抽獎機會；透過銀行帳戶繳費成功，每月更有高達三次機會，等同活動期間最多就會有超過十次抽獎機會！值得期待的是，此次中獎者將可獲得iPhone 14系列或最新iPhone機型乙支，活動將於2023年12月進行抽獎，並以簡訊通知中獎者，中獎名單於12/31前公告於遠傳官網。

此外，遠傳表示，推出「APP查帳單e起來 百元購物金讓你抽」活動，10/31前登入「遠傳心生活」APP，執行「下載帳單/通話明細」、「同一份帳單其它門號」及「代收服務費用」等指定任務，只要完成三關，就有機會抽中全家百元購物金，名額高達500名。使用「遠傳心生活」APP，可輕鬆查詢帳單資訊，無論是帳單明細、代收服務費用通通都有，線上繳費、申辦自動扣繳功能也一應俱全，繳費不用再出門，一機在手即可輕鬆享受數位生活。

除了舉辦多項活動邀請用戶從自身響應數位化，遠傳表示，領先業界在全台門市推出「數位表單行動自助服務」，消費者到遠傳門市申辦服務時，利用「QR Code 客戶自助功能」就能以將證件透過個人手機或平板拍照上傳，數位使用率高達95%。此外，「遠傳攜碼協商無紙化」也是業界唯一，過往客戶攜碼往來各家電信，業者間都是透過傳真文件進行審核，現在只要攜碼到遠傳，遠傳內部作業100%數位化，透過數位表單或掃描申請書傳輸，有效減少紙張浪費，同時落實個資不落地、安全有保障，並有效加快作業速度，兼顧環保、便利及安全。