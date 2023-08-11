快訊

遭女直播主告襲胸 他竟以「1理由」抗辯…法官聽了都火大

順利逃出！夏威夷州茂宜島居民曝光「下火雨」畫面：如世界末日

京城銀董座戴誠志：下半年將暫停加碼美債

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

京城銀行今日召開上半年法說會，今年上半年京城銀獲利大幅較去年同期成長176%，外界矚目京城銀的後續投資策略，對此京城銀董事長戴誠志在法說會前媒體記者會上回應，預期美國不會很快降息，京城銀在未來半年內，也不會再增加海外債券部位。

今年上半年京城銀自結稅後淨利為23.5億元，累計每股盈餘（EPS）為2.12元，整體獲利表現較去年同期大幅增長，稅後淨利成長比率達176%，累計每股盈餘成長比率達179%。

在投資部位方面，京城銀上半年的國內債券投資部位約403億元，但海外債券則因為上半年處份短天期債券影響，因此部位略減至12.27億美元。

戴誠志分析，由於美國不會很快降息，他認為短期內美國公債殖利率下跌不易，因此，未來半年內京城銀不會加碼美債；至於台股布局，戴誠志說明，目前股市的部位僅佔京城銀總資產3874億元的1%上下，在今年第二季之前，主要著墨在伺服器、AI股票這些類股；他也認為，未來指數變化不會太大，但個股及類股的變化相對較大，因此選股要小心。

京城銀副總尤其偉表示，受惠於投資收益增加，今年上半年京城銀的淨收益近50億元，比去年同期增加190%。此外，京城銀也指出，在地緣政治方面，雖然俄烏戰爭尚未完結但其最初對市場的影響力已相對減低，但就台灣而言，適逢明年總統大選，下半年可預見選情加熱，兩岸是否會有變數尚待觀察。

在授信業務部分，2023上半年京城銀放款總額新台幣2,439億元，較去年同期成長9.6%，授信相關手續費收益 9.22 億元。展望下半年，京城銀仍將聚焦在中小企業的放款，持續專注於授信業務利差的提升、核心存款的穩定和資金成本的控管，有信心維持穩健的放款業務收入。

資產品質方面，京城銀上半年逾期放款比率0.02%、逾期放款覆蓋率8634%、全體放款覆蓋率1.50%，並將維持一貫保守且透明的打呆與認列金融資產損失政策。

京城銀行 美國公債

延伸閱讀

美國公債信評遭惠譽調降 巴菲特說不擔心、馬斯克高喊「無腦買美債」

美長債ETF 躍投資優選

美債ETF 投資人追捧

三類ETF 買氣強強滾

相關新聞

北一女120年校慶 「綠制服造型悠遊卡」8月14日起預購

為了迎接北一女120周年校慶，悠遊卡公司與北一女合作推出紀念版「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」，8月14日上午11...

出席ETF博覽會 蔡英文：台股過去七年最高漲超過9000點

台股今年上半年為亞洲前二強股市，下半年雖遇亂流，仍在高檔水位，今(11)日小跌33點，收在16,601點。蔡英文總統今（...

電動車專屬保單來了 產險公會：相關條款預計年底出爐

國人對電動車的接受度日增，相關車險問題也引發車主關注，據了解，台灣目前約有10萬輛電動車，但2022年僅2.6萬電動車有...

股匯不同調 新台幣貶3.2分暫收31.794元

美元微幅上揚，打壓亞幣走勢，今（11）日新台幣對美元匯率開在31.79元，盤中一度跌破31.8元來到31.83元，貶6....

ETF 啟動財富博覽會登場 蔡英文：期許政府達成三目標

臺灣證券交易所今（11）日主辦的 ETF 啟動財富博覽會登場，蔡英文總統親臨致詞表示，首先恭喜 ETF 邁入20歲，見...

花旗44家分行今下午3點半走入歷史 客戶無痛轉換、QA一次看

花旗銀在台消金業務將在今年8月12日移轉給星展銀，同時這將是今年國內最大的外銀子行消金業務移轉，影響所及277萬名末代花...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦