京城銀董座戴誠志：下半年將暫停加碼美債

京城銀行今日召開上半年法說會，今年上半年京城銀獲利大幅較去年同期成長176%，外界矚目京城銀的後續投資策略，對此京城銀董事長戴誠志在法說會前媒體記者會上回應，預期美國不會很快降息，京城銀在未來半年內，也不會再增加海外債券部位。

今年上半年京城銀自結稅後淨利為23.5億元，累計每股盈餘（EPS）為2.12元，整體獲利表現較去年同期大幅增長，稅後淨利成長比率達176%，累計每股盈餘成長比率達179%。

在投資部位方面，京城銀上半年的國內債券投資部位約403億元，但海外債券則因為上半年處份短天期債券影響，因此部位略減至12.27億美元。

戴誠志分析，由於美國不會很快降息，他認為短期內美國公債殖利率下跌不易，因此，未來半年內京城銀不會加碼美債；至於台股布局，戴誠志說明，目前股市的部位僅佔京城銀總資產3874億元的1%上下，在今年第二季之前，主要著墨在伺服器、AI股票這些類股；他也認為，未來指數變化不會太大，但個股及類股的變化相對較大，因此選股要小心。

京城銀副總尤其偉表示，受惠於投資收益增加，今年上半年京城銀的淨收益近50億元，比去年同期增加190%。此外，京城銀也指出，在地緣政治方面，雖然俄烏戰爭尚未完結但其最初對市場的影響力已相對減低，但就台灣而言，適逢明年總統大選，下半年可預見選情加熱，兩岸是否會有變數尚待觀察。

在授信業務部分，2023上半年京城銀放款總額新台幣2,439億元，較去年同期成長9.6%，授信相關手續費收益 9.22 億元。展望下半年，京城銀仍將聚焦在中小企業的放款，持續專注於授信業務利差的提升、核心存款的穩定和資金成本的控管，有信心維持穩健的放款業務收入。

資產品質方面，京城銀上半年逾期放款比率0.02%、逾期放款覆蓋率8634%、全體放款覆蓋率1.50%，並將維持一貫保守且透明的打呆與認列金融資產損失政策。