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振大環球財報／上半年 EPS 達5.14元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

興櫃成衣廠振大環球（4441）公布上半年財報，上半年營收25.39億元、年減40.5%，營業利益3.17億元，稅前盈餘4.28億元，稅後純益3.09億元、年減52.6%，每股稅後純益（EPS）5.14元。

公司表示，因去年上半年歐美零售業景氣好，基期相對高，致使今年上半年營業額較去年同期衰退，導致整體獲利下滑，但今年上半年毛利率達21.8%，淨利率仍可維持在12.2%，整體獲利能力維持跟去年高峰期相當。

展望未來，振大環球指出，今年歐美零售市場服飾整體消費動能較弱，主要客戶尚處於去庫存循環，目前部分客戶庫存已回到相對健康水平，預估第3季隨傳統產業旺季到來，營運逐步恢復，有望較第2季來成長。

目前公司策略以保利為首要目標，從上半年財報的毛利率及淨利率可以驗證公司執行策略的成果。至於目前每月營收的波動，主要是公司依照客戶每月補貨的速度不同，配合客戶要求完成更快速的訂單。

另，振大環球日前公告訂8月17日為除息日，9月6日為現金股利發放日，每股配發現金股利5.95元；依今日收盤價93.2元，現金殖利率約達6.38%。

財報 毛利率

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