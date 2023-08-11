台新銀行推外幣優利定存 美元年息最高4.8%

美國聯準會(FED)7月利率會議，如市場預期升息1碼，基準利率區間創下22年新高5.25%-5.50%區間；美國就業市場仍保持一定韌性，工資增長率仍高於近年均數，FED官員保留彈性升息空間，聯準會主席鮑爾表示預期今年不會降息，政策面支撐美元；另外，歐元區製造業採購經理人展望創今年低點，中國經濟復甦仍受房地產等相關產業壓抑，美國製造業調查相對打底緩步墊高，預估美國復甦狀況還是領先其他區域或國家，經濟優勢也有利美元表現。

台新銀行表示，台新銀行8月新推出的「好享利外幣定存專案」，美元定存3個月期的年息4.7%；同場加映網銀、行銀限定「轉轉幣換匯外幣定存專案」，美元定存1個月期的年息更高達4.8%。

台新銀行表示，新推出的外幣存款專案，原幣1,000元即可申辦，臨櫃、郵寄、網銀、行銀，皆可受理申辦，並有美元、澳幣及人民幣供民眾選擇。此外新推出的網銀、行銀限定「轉轉幣換匯外幣定存專案」，民眾可以在網路銀行或行動銀行，一個步驟即完成「新臺幣換匯美元+轉存優利定存」，單筆最低承作金額只需美元1,000元，即使線上結匯金額逾新臺幣50萬元，一樣可以受理，若承作時段適逢換匯活動，還可享有匯率優惠，例如台新銀行的「美週線上同樂匯」換匯活動，至9月30日止，透過網路銀行及行動銀行於每週三及每月6、11、16號9點30分至15點間，以新臺幣兌換美元，最高可享有即期4分換匯優惠。