出席ETF博覽會 蔡英文：台股過去七年最高漲超過9000點

台股今年上半年為亞洲前二強股市，下半年雖遇亂流，仍在高檔水位，今(11)日小跌33點，收在16,601點。蔡英文總統今（11）日出席「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」開幕典禮時表示，台股在過去七年一度站上18,000點，最高漲幅超過9,000點，而政府打造友善良好的金融環境，會持續努力朝三個目標邁進。

三個目標，一是透過資本市場，讓企業能夠適時得到資金挹注，維持發展動能，帶動台灣整體經濟的成長；第二個目標，希望強化民眾的金融素養，促進國民妥善理財；第三個目標是持續鼓勵ESG投資，進一步達成金融、企業以及永續發展的三贏。

蔡總統指出，2003年，台灣第一檔ETF在證交所上市，讓很多小資族、年輕人有機會投資市值前50大的上市公司，而且能和台股大盤走勢同步，享有大盤表現的報酬。

蔡總統表示，我們這幾年來，積極打造友善良好的金融環境，促進資本市場蓬勃發展，整體來說，有三個重要的目標。第一個目標，希望透過資本市場，讓企業能夠適時得到資金挹注，維持發展的動能，也帶動台灣整體經濟的成長。

蔡總統認為，台灣的資本市場體質健全，也被國際資金看好。我們積極調整法規，打造更活絡的金融市場，吸引更多高階人才、技術、資金進入臺灣，就是希望共同來加速產業的創新和升級。

總統指出，第二個目標，希望強化民眾的金融素養，促進國民妥善理財。我們在2020年，開辦盤中零股交易，讓年輕人、小資族也能共同參與投資，共享經濟成長的果實。

蔡總統提到，過去7年來，臺灣資本市場蓬勃發展，台股大盤指數，從她上任前的8,096點，曾經一度站上18,000點，直到現在，大概維持在17,000點附近，整體最高漲幅超過9,000點。

蔡總統說，更重要的是，台股參與程度越來越高，並且有年輕化的趨勢。到今年7月底，整體證券交易戶的開戶人數達到1,234萬，顯示股市投資已經成為許多民眾非常熟悉，也積極參與的投資管道。

蔡總統表示，在ETF方面，我們持續推陳出新，引進不同產業、主題、不同策略選擇所組成的ETF，也獲得許多投資人的青睞，總管理資產規模已經超過3兆元。ETF現今的成長，就是政府和業界通力合作，讓台灣資本市場持續不斷創新的成果。

蔡總統認為，現在網路蓬勃發展，各種資訊快速流傳，經常可能導致詐騙的發生。我們集結跨部會的力量，除了推動「打詐1.5」，進行上游清源、下游清淤，也完成了「打詐5法」的修法，從技術到法制，共同來加強打詐的力道。

蔡總統說，在這個過程中，她要感謝金融業先進，一起為投資人的權益把關，包括透過各種管道積極宣導，防範金融詐騙的發生。

蔡總統指出，第3個目標就是持續鼓勵ESG投資，進一步達成金融、企業以及永續發展的三贏。透過金融機制，可以引導企業更重視環境、社會及公司治理，讓企業和環境保護能夠共生共榮，達成永續發展的理想。

蔡總統舉例，像是綠色金融3.0，希望透過金融的力量，加速再生能源的發展，並且帶動企業落實低碳轉型。就在這週一，臺灣碳權交易所已經揭牌開幕，希望透過交易平台，提供企業更多誘因，加速落實淨零轉型。

總統表示，政府會持續努力朝這三個目標向前邁進。期待未來，我們繼續攜手合作，促進臺灣經濟及產業發展，以及帶動國民穩健投資。