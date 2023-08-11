大陸地產巨頭碧桂園 我金融業曝險逾3億

金管會昨日指出，已全面清查金融業對大陸地產巨頭碧桂園的曝險，包括證券、銀行、投信等三大業別，共有三點○六億元的曝險部位，至於壽險公司則已無曝險，其中除了兩家銀行賣碧桂園的企業債，共計七千萬元台幣部位給客戶之外，另外有一家銀行，因為參加國際聯貸案，使該公司因此有九百○二萬美元，等值超過二點七億台幣的聯貸曝險。

據金管會統計，最引人矚目的就是券商「逢低抄底」，結果碧桂園股票「越買越多」。證期局副局長張子敏說，證券部分，主要為自營部投資，前年底沒有，去年底證券商投資部位有一一七六萬元，今年七月底則增至一九七七萬元，期貨與投信目前則沒有部位。

投信業者雖然本身沒有部位，賣給客戶的基金卻有曝險部位，這顯示購買基金商品的客戶，反而處於比投信業者「更危險」的狀態。

張子敏說，調查結果指出，投信基金前年底的部位，開始是六十三億，去年底為二十六億元，今年六月底為十七億元。

截至六月底止，一家國銀有曝險，去參加碧桂園聯貸案，金額兩億多新台幣，約美元九百○二萬元，目前該聯貸案繳息還正常，金管會主要問了五家銀行，其中有兩家表示有銷售公司債相關商品給本國客戶，等值七千萬元台幣。

銀行局副局長林志吉昨日說，對一般國人的影響，有兩大塊，一是銀行理專銷售碧桂園公司債，二是國人投信基金。

林志吉說，初步詢問五家銀行，有兩家民營銀行賣給客戶碧桂園公司債，但尚不確定是否是這兩檔逾期的公司債。

林志吉指出，去年瑞士信貸爆發財務危機時，金管會要求各銀行需因應國際金融情勢變化，強化銀行銷售金融商品控管程序，包括建立預警管控機制，銀行銷售金融商品要建立和強化重大事件預警管控機制，若發生信用風險、財務危機、重大舞弊案件時，銀行要即時掌握重要資訊。