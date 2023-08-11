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視訊連線 富邦產險「秒達」現場

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
富邦產險「現場事故零時差」服務，透過視訊讓服務「秒達現場」，讓客戶不再感到徬徨無助。圖／富邦金提供
富邦產險「現場事故零時差」服務，透過視訊讓服務「秒達現場」，讓客戶不再感到徬徨無助。圖／富邦金提供

富邦產險多年來推行現場事故服務，客服人員接獲交通事故通知後，立刻前往事故現場提供最即時的服務，現在則更進一步推出「現場事故零時差」與「一定安心」服務，分別提供線上專人一對一視訊諮詢、專屬連結可追蹤客服人員所在位置及抵達時間等資訊，打破「時差」與「距離」限制，更即時協助客戶排除現場事故，免除等待焦慮與無助。

富邦產險表示，觀察客戶在通報事故後，約十五分鐘的短暫等待時間，心情也會無比焦慮及惶恐，因此推出上述的新措施，當現場事故發生時，除撥打一一○通報警方外，客戶可再撥打「富邦產險客服專線（0800-009888）」，啟動「現場事故零時差」服務，與客服人員一對一視訊連線與交談，由客服人員說明處理交通事故的應注意事項，並引導客戶拍攝現場事故影像，透過視訊讓服務「秒達現場」，讓客戶不再感到徬徨無助，大幅提升現場事故處理效率。

若因現場事故狀況較為複雜，客服人員將親赴事故現場協助處理時，「一定安心」服務則可讓客戶透過專屬連結獲悉客服人員即時所在位置、距離現場的公里數，以及預計抵達時間等資訊，同時也可與客服人員通話、傳送訊息與照片等，隨時掌握訊息。

富邦產險除了讓所有現場處理的客服人員配置行動載具外，也安排客服人員及○八○○人員教育訓練等，讓現場事故處理不再受限於「地區」與「時差」，更貼近事故現場客戶的需求。

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