借鏡歐洲實施 IFRS17 經驗 富達看台灣保險業的挑戰和機會

近年台灣許多保險業者積極增資或發債，富達國際認為，原因之一可能為因應2026年即將實施的國際財務報導準則第17號公報（IFRS17）及新版國際保險資本標準（ICS 2.0 新制）。

鑒於台灣保險業即將面臨歐洲過去已歷經的法規調整過程，富達國際基於多年服務歐洲保險業之經驗，分享台灣保險業可能產生的相關挑戰和機會。

富達國際保險解決方案主管派瑞瑟（Ghislain Perisse）分析，實施IFRS17及ICS2.0政策，主要在規範保險公司以公允價值衡量保險合約負債，忠實表達其權利與義務。為此，如何優化策略性資產配置（SAA）及資產負債表管理（ALM），將是首要挑戰。

派瑞瑟指出，在歐洲，保險公司為符合規範，大幅進行投資組合重組、產品轉型、資產負債表管理、資訊揭露等措施，包括將長期持有的資產根據新會計準則歸類，以及採取更具資本效益的固定收益投資，取代非投資等級債券等。

為因應新版國際財報、降低資本所帶來的壓力，歐洲保險公司也變得更加看重投資型商品，促使富達國際和保險業者更有機會密切合作，共同規劃相關客製化解決方案。

派瑞瑟表示，儘管優化資產配置帶來挑戰，但保險公司在降低資本要求的同時，還可針對所投資公司進行治理參與，透過投資影響力加速企業ESG的轉型。然而，如何發揮ESG永續金融，將永續投資置於自身資產管理或產品設計中的一環，成為另一項挑戰。

近年來，全球經歷新冠疫情及俄烏戰爭等重大事件影響，投資人的行為和態度也出現改變，開始關心除了投資績效以外的因素，也希望可以透過影響力投資為社會做出貢獻。

富達國際最新發表的年度永續投資調查顯示，亞太區投資人對永續投資持正面態度，近六成（56%）受訪者表示過去一年的國際事件，讓他們意識到永續生活的重要性，並期望作出正向改變；超過半數（52%）受訪者表示期望自身投資能為世界帶來正向改變。

派瑞瑟表示，隨著全球對於ESG議題的重視，各地主管機關對於金融業需揭露ESG相關影響的要求也日益提升。在歐洲，保險公司被要求將ESG概念融入投資中，因此歐洲出現愈來愈氣候變遷、生物多樣性等不同ESG主題的投資型保單，而這些主題於不同國家也受到文化及ESG政策不同而有差別。

以亞太區為例，根據富達國際年度永續投資調查，亞太區整體投資人最關注的前三大ESG議題，分別為氣候變化（38%）、永續生活/負責任消費與生產（34%）、網路安全（33%）。

派瑞瑟指出，就富達在歐洲的經驗與觀察，由於人口結構改變，過去投資群眾多為中年以上的男性，績效是主要關注的要素，但隨著愈來愈年輕人及女性投資人加入，結合永續的主題式投資商品變得更加流行。

派瑞瑟認為，從歐洲保險業者轉型的經驗可見，ESG永續投資可能是未來台灣保險業者在新法規落實後的關鍵發展契機。富達相信，透過投資追求高標準永續發展的公司，可以保護並提高客戶的投資回報。在促進負責任的資產配置同時，發揮投資影響力，這也是富達持續努力的目標。