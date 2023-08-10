從虛擬兼跨實體 金管會將首度核准業者發行「儲值實體卡」

金管會指出，除了在7月份核准財金公司的跨機構轉帳功能平台，現在已有業者申請電支帳戶的「儲值實體卡」，即可利用信用卡的特約商店，有類似Debit（簽帳）的功能，除了有一家來申請，還有4家在規劃，可說是最新突破的商品。

現在的儲值卡的有三家票證公司，都是小額離線支付，且都是交通票證公司。現在來申請的，則是進入的國際發卡公司的領域，是專營的電支公司，可滿足民眾沒有信用卡但有電支錢包需求，而有了實體卡之後，即使不用手機，也可以用，尤其是在海外，可以直接感應支付。

另外，金管會也開放國外小額匯兌的電支業務，主要使用者仍為移工。

非現金支付的部分，筆數與金額各31.33億筆、3.63兆元，今年目標值較109年成長50%。109年是52.22億筆，今年要再成長到78億筆，總共現在才4成；今年簽帳金額則要到6兆，目前簽帳金額約達6成。

由於不少人搭捷運採取刷月票的方式，不再是一筆一筆刷，這一點對筆數影響很大，先前一個月都有40、50次的筆數，因此會從7月開始作分拆；另外，商店的錢包是否也有類似情況，也會注意，例如先儲值，再從儲值金額來消費，這時筆數就會只算一次，這些都要再評估如何進行拆分。