元大人壽請保戶體驗「元大有愛」全民金融素養教育

元大金控（2885）旗下元大人壽為了讓保戶對公司有更進一步的認識，元大人壽特於日前舉辦「元大有愛」服務體驗日活動，有別以往邀請員工的小孩參觀父母上班的環境及認識保險業、提供風險及保險教育，這次更擴及保戶與員工家中的長輩、年輕世代，吸引了不少保戶扶老攜幼報名，當天共計有近200位保戶及眷屬參與。希望藉由活動中各項體驗及闖關遊戲，讓參與者能同理高齡及身心障礙者，並提升長者及青年學子的金融素養，打造金融友善環境。

元大有愛服務體驗日除了企業文化介紹及職場導覽外，元大人壽更藉此機會安排了金融素養教育以推展普惠金融，並透過精心設計的體驗遊戲讓保戶感受到高齡長者與身障者生活的不便之處，當天闖關活動更結合了報到手環序號、QRcode、網路及保戶身上的行動載具，讓長輩藉由活動進行嘗試使用這些數位化的媒介，以降低高齡長者的數位落差。當天亦解說元大人壽貼心的高齡服務措施，讓參與活動的銀髮保戶認識多元化的服務管道以享有更便捷輕鬆的服務，同時也進一步了解元大人壽落實公平待客原則的用心。

一整天的活動真正落實了青銀共好、世代共融，無論是高齡長者或年輕世代都玩得很開心。有一位奶奶在闖關的時候還跟工作人員說，這個活動真的很有意義，讓年輕人可以和長輩玩在一起，分組活動也教長輩如何使用3C產品來玩遊戲，更了解科技創新的地方，還有認識元大人壽及經營模式也讓長輩對自己投保的公司更有信心，希望以後常舉辦這樣的活動讓老人家參加，有機會也會多帶一些朋友來參加；一位趁暑假來參加的女大學生也表示，工作人員非常用心，除了介紹保險知識外，更將活動結合了科技與數位方式進行，透過遊戲搶答讓大家可以快速的了解到什麼是保險及具有的功能，這樣新鮮而有趣的活動很吸引年輕人的注意。