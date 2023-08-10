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大陸碧桂園爆雷！金管會證實：2銀行賣7000萬公司債給客戶

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
碧桂園。（取自大陸微博）
碧桂園。（取自大陸微博）

大陸地產開發商碧桂園有兩筆美元債息、約逾7億元台幣公司債逾期未付款，金管會銀行局副局長林志吉說，初步針對五家銀行做詢問，其中有兩家銀行有銷售碧桂園公司債、共7000萬台幣給客戶，但尚不確定是否這兩檔逾期的公司債。

林志吉說，去年瑞士信貸爆發財務危機時，已要求給各銀行要求需因應國際金融情勢變化，強化銀行銷售金融商品控管程序。

主要有兩大部分，一、建立預警管控機制，要求銀行銷售金融商品要建立和強化重大事件預警管控機制，若有發生信用風險、財務危機、重大舞弊案件時，銀行要即時掌握重要資訊並審慎評估，訂定停賣策略、理專與客戶溝通提供處理措施，並協助客戶贖回交易。

二是保障客戶權益，各銀行需主動對持有客戶做關懷，也要讓客戶掌握到最新資訊變化，讓客戶做投資決策有評估依據。

他說，已要求各銀行掌握相關碧桂園公司債狀況、並將訊息主動提供給客戶、讓客戶做後續的投資決策評估。

大陸地產開發商碧桂園近日坦承尚未支付2筆已到期的美元債券利息、涉及金額2250萬美元(約7.15億元台幣)，雖2筆利息還在30天寬限期內，但作為大陸房地產巨頭之一，碧桂園債息跳票隱藏的財務流動性壓力引起外界高度注意。

公司債 台幣

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