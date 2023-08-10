合庫銀行「企業巡迴名人講座」獲熱烈迴響

近年來世界經濟因新冠疫情快速擴散打亂全球供應鏈，及俄烏戰爭促使通膨大幅攀升，對多數產業經營模式造成巨大衝擊，合作金庫銀行運用全球297處營業據點優勢，透過全方位金流服務，與政府協力推出各項優惠措施，全力扶持企業渡過經營困境，成為企業在「後疫情時代」產業升級之助力。

合作金庫銀行歷年舉辦之「企業巡迴名人講座」屢獲業界好評，今年度以「通膨壓力及疫後經濟之轉型」為題，隆重邀請財信傳媒集團董事長謝金河及台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德2位重量級講師，剖析疫情肆虐後全球經濟劇變之效應，引領參與者找尋應變對策及企業轉型契機；另為落實企業社會責任，本次活動餐盒亦優先採用喜憨兒烘焙工場及蒙恩聽障烘焙坊產品，傳遞社會愛與關懷的力量。今年度該活動從南到北共舉辦六場次，自4月18日起由高雄盛大展開至8月9日台北壓軸場完美結束，活動舉辦至今已吸引各產業企業家及財務主管近千人參與盛會，並獲熱烈迴響。

合作金庫銀行近年來持續不斷厚植核心業務競爭力，在穩健營運基礎上追求企業成長，獲金管會評選為2022年度績效優良之銀行，獲頒「小型及新創企業融資特別獎」、「辦理六大核心戰略產業放款甲等銀行」及「熱心參與走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」等獎項肯定，並榮獲第11屆傑出金融業務菁業獎「最佳中小企業金融獎」及「最佳個人信託金融獎」雙項特優認證。另合庫亦不遺餘力響應政府政策，辦理紓困貸款績效卓著，今年更全力配合政府辦理疫後振興貸款，協助企業轉型，提升台灣整體產業競爭力。

合庫期望藉由本次「企業巡迴名人講座」之圓滿成功，帶動企業轉型思維，並持續精進永續策略目標，以企業永續發展為承諾，作企業最可靠的合作夥伴及強力後盾。