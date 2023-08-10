照護人也照顧土地 凱基證券前進花蓮助弱勢

凱基證券積極推動與弱勢共好，與環境共生兩項目標，員工響應凱基慈善基金會舉辦之公益活動，前往花蓮壽豐鄉在地社區，擔任黎明向陽園一日志工，協助身心障礙者綠自然照顧服務，以實際行動帶動社會良善的正向循環。

為幫助身心障礙者透過照顧作物及動物過程中，訓練出獨立自主的工作及生活能力，來自凱基證券及子公司的員工拿起鐮刀、戴上手套與斗笠，在結合樸門農藝與綠自然照顧的自然環境設計下，共同參與農牧工作，例如志工為光臘樹除草，避免身心障礙者在自然療癒的過程中直接傷害到樹根，照護土地同時照顧生命；凱基志工也在攜手割牧草、餵雞、撿拾雞蛋、鬆土等過程中，了解身心障礙者如何學習自立與社會參與，進一步降低家庭負擔。

參加公益活動的凱基證券員工表示，在繁忙工作之餘，有機會深入綠意盎然的環境，了解身心障礙者藉由自然療癒培養專注度，以及庇護工場與社會連結的努力，由了解、產生同理心到提供一己之力，希望擔任一日志工的感動能影響更多人，大家一起來讓社會更美好。

為支持身心障礙者有能力投入職場自力更生，凱基證券與多家社福團體進行合作，不僅攜手育成社福基金會推出公益貼圖，贊助「憨兒就業能力培訓計畫」，並結合捐血活動採購育成公益手工餅乾作為營養品；同時長期響應喜憨兒社福基金會倡議的心智障礙者就業平權，協助憨兒培養自立生活能力，兩年來累積捐助超過22萬張發票；更連續九年定期定額購買庇護工場愛心烘焙產品，今年員工自發性認購金額近80萬元。凱基證券希望透過支持各項公益活動，持續朝向與弱勢共好的目標，為社會創造美好的富足未來。