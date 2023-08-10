法國巴黎人壽靠獨特通路發展策略 獲保險信望愛獎

現代保險教育事務基金會舉辦「2023保險信望愛獎」頒獎典禮，法國巴黎人壽以獨特的商業模式榮獲「最佳通路策略獎」優選殊榮！身為銀行保險的領導品牌，法國巴黎人壽為實踐保險普及化，不僅在商品策略與通路行銷服務上與時俱進，讓更多消費者更容易接觸並瞭解保險商品；同時也透過系統整合與平台優化來協助銀行保險數位轉型，為合作夥伴打造更優質的服務、深化通路合作關係，提供消費者更多元的選擇，達到與合作夥伴、消費者的三贏綜效，共創社會正向影響力。

法國巴黎人壽深耕台灣25年，自進入台灣市場以來即投入銀行保險通路經營，至今已與超過20家以上的金融機構合作，在投資型保險與房貸壽險市場擁有領導地位。法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，法國巴黎人壽透過分析各家通路夥伴的需求，來打造不同的策略聯盟合作模式，並藉由為通路夥伴量身訂製專屬保險商品、提供數位化解決方案等差異化行銷，與各通路夥伴達成互補共好，奠定了法國巴黎人壽有別於同業的市場定位。

同時，在保險普及化的策略願景之下，法國巴黎人壽自2021年起開始跨足保經通路，透過完善的數位服務、具差異化的類全委商品、優質的輔銷平台與團隊教育支援，短短一年內與10家保經代公司簽約合作，並在投資型商品的銷售上取得佳績，市佔率躍居業界第三。

戴朝暉表示，法國巴黎人壽合作通路眾多、商品平台多元，為提高服務即時性, 法國巴黎人壽針對通路及客戶不僅自行開發全方位數位平台，提供各通路不同平台標的皆能簡單快速查詢，並取得歷史績效與配息等相關資訊，同時該平台也提供行動投保、客戶關係管理與維護、API數位串接商機等服務。

此外，為支援通路夥伴取得最即時的行銷資源與市場新知，法國巴黎人壽也提供獨家的輔銷系統，透過線上到線下的行銷資源整合，透過提供各種不同深度級別的訓練課程，來解決內部輔銷人員及通路銷售人員的痛點，提高服務效率。

法國巴黎人壽致力成為未來保險領航者為願景，重視健全的通路發展，除了持續與合作夥伴緊密合作，打造專屬商品與服務外，也將持續開發新的通路夥伴，提供消費者更多的選擇。同時，為協助加速產業升級和順應數位潮流發展，法國巴黎人壽自2011年起連續12年贊助「政大CARDIF銀保研發中心」投入金融暨銀行保險教育與金融整合研究工作，至今已捐助超過新台幣2,400萬元。期望透過產學合作，一起為更開放、創新、科技化的保險服務而努力，提供以客戶為導向、更多元的商品與更創新的服務，實踐法國巴黎人壽企業公民的角色與持續投資台灣市場的決心。