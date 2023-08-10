證交所主題式業績發表會 8月22日起陸續登場

臺灣證券交易所與第一金證券及元富證券將於8月22日至8月24日共同舉辦「新經濟產業暨健康新生活產業」主題式業績發表會，邀請鋼聯（6581）、柏文（8462）、桂盟（5306）、伊雲谷（6689）、櫻花（9911）、喬山（1736）、東哥遊艇（8478）及可寧衛（8422）共八家上市公司，分享近期公司財務業務情形、產業最新動態與發展，展現綠能環保、數位雲端、運動休閒及居家生活等各產業的競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度，另邀請第一金投顧就2023年全球經濟動向與臺股展望進行專題演講。

證交所為打造多元與完整產業鏈生態系及具特色產業的全球化籌資平台，7月3日實施產業類別調整，新增綠能環保等四個類別，以更貼切、清晰易懂的產業類別名稱，期使投資人易於聚焦，掌握產業脈動，以帶動聚落發展及推升台灣創新經濟地位，臺灣指數公司亦新編臺灣指數公司臺灣全市場新經濟產業指數供投資人可藉由指數掌握新增產業類別股價綜合走勢。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另自2023年起上市公司每年須擇一場次就受邀參加的法人說明會申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

這次主題式業績發表會及產業講座相關詳細資訊，請至證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。這次活動開放現場或線上參與，現場每場次限50人，自即日起開始報名，投資人可透過證交所WebPro影音傳播網收看即時轉播。