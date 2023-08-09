台產業績攀升！前7月稅前盈餘8.07億元 年增26.7%

臺灣產物保險（2832）今（9）公布7月單月營收淨額為5.9億元，7月單月稅前盈餘為1.22億元；今年前七月累計營收淨額為39.91億元，較去年同期35.82億，年增11.4%，累計稅前盈餘為8.07億元，較去年同期6.37億元，年增26.7%，稅前稅前盈餘為2.23元。

台產發言人黃志傑分析，今年前七月稅前盈餘較去年同期增加26.7%有2大主因，第一是投資部分，今年前七月的投資收益較去年同期增加約6000多萬元，主要是今年股市表現比去年更好，相關評價利益上升，加上升息也增加存款與債券的利息收入，因此投資盈餘有所成長。

在保險本業方面，黃志傑指出，前七月整體簽單保費收入較去年同期增加16%，但損失率下降，使得保險業務盈餘成長。以險種來觀察，商業火險及貨物運輸險是企業險中成長率較大的兩個險種，個人險方面，因為國人報復性旅遊，旅平險為成長率最大宗，其中，有將近一半都是利用網路投保；車險則跟著市場趨勢成長。