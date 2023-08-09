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義大開發46億元聯貸案 臺銀主辦

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

義大開發委由臺灣銀行統籌主辦46億元聯貸案今（9）日完成聯貸簽約。簽約儀式假高雄萬豪酒店舉行，由義联集團創辦人林義守、義大開發董事長林俊昇與臺灣銀行總經理施瑪莉共同主持。

臺銀指出，本聯合授信案主要用途為償還金融機構借款暨充實營運週轉金，由臺灣銀行擔任管理銀行，邀集兆豐銀行、合作金庫、土地銀行、臺銀人壽、臺灣企銀、第一銀行、全國農金及彰化銀行等金融機構共同參與，該聯貸案原籌募金額為新臺幣40億元，經金融同業踴躍參與下，超額認購1.36倍達新臺幣54.5億元，並以新臺幣46億元結案，充分顯示國內金融業對義大開發營運與未來發展之信心與支持。

義大開發隸屬義联集團，主要經營位於高雄市大樹區之Outlet Mall「義大世界購物廣場」以及希臘情境主題樂園「義大遊樂世界」，為高雄地區最具指標性的休閒購物園區；義联集團自1978年首創燁興公司，已從鋼鐵產業發展至教育、醫療及地產休閒四大事業體，帶來無數就業機會的同時，也體現集團對企業責任的重視和「取之於社會，用之於社會」的回饋精神。

義大世界 臺灣銀行

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