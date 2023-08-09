LINE Pay攜8大銀行 信用卡平台加碼開戶禮

LINE Pay今（9）日宣布，透過LINE Pay信用卡平台申辦指定8大銀行指定信用卡，並完成消費任務，加碼送LINE POINTS 500點活動，單一卡別最高可獲得等值1,800元消費回饋。

LINE Pay表示，信用卡平台匯集包括旅遊、網購、電信加油、行動支付等各種熱門使用場景的信用卡最新回饋方案，並可透過LINE Pay一鍵連結到銀行快速申辦。

LINE Pay表示，為用戶放大申辦信用卡的回饋效益，8月底前，新戶透過LINE Pay信用卡平台申辦中信銀、玉山銀、北富銀、新光銀、遠東銀、滙豐銀、樂天信用卡、聯邦銀等指定共12張信用卡，並於10月20日前透過LINE Pay單筆交易實際付款滿1,000元，即享新戶加碼好禮LINE POINTS 500點。

LINE Pay表示，新戶8月底前透過LINE Pay平台辦卡，除各家信用卡原有的新開戶禮，均可再領LINE POINTS 500點，多項回饋一次領齊，根據LINE Pay觀察，近期海外旅遊高額回饋卡最為熱門，「富邦J卡」日韓最高享6%回饋，並針對日本當地指定店家提供最高10%回饋，新戶申辦可享最高50%刷卡金回饋；樂天信用卡「樂虎卡」提供日本消費享最高7%回饋，透過LINE Pay信用卡平台申辦均可再獲LINE POINTS 500點；中國信託「LINE Pay卡」日韓泰新地區實體商店消費最高享5%回饋優惠，新戶最高送600元刷卡金，加計LINE Pay平台500點加碼回饋等同可享1,100元消費回饋。