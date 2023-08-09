快訊

郭台銘獨立參選？藍議員：拉弓不射箭 應「這月份」才決定

民進黨副秘：若「郭柯配」成形 民眾黨如吻仔魚沒骨頭

館長陳之漢稱「賴品妤cosplay是物化動漫」 遭吳欣岱怒轟：腦子哪裡有問題

LINE Pay攜8大銀行 信用卡平台加碼開戶禮

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

LINE Pay今（9）日宣布，透過LINE Pay信用卡平台申辦指定8大銀行指定信用卡，並完成消費任務，加碼送LINE POINTS 500點活動，單一卡別最高可獲得等值1,800元消費回饋。

LINE Pay表示，信用卡平台匯集包括旅遊、網購、電信加油、行動支付等各種熱門使用場景的信用卡最新回饋方案，並可透過LINE Pay一鍵連結到銀行快速申辦。

LINE Pay表示，為用戶放大申辦信用卡的回饋效益，8月底前，新戶透過LINE Pay信用卡平台申辦中信銀、玉山銀、北富銀、新光銀、遠東銀、滙豐銀、樂天信用卡、聯邦銀等指定共12張信用卡，並於10月20日前透過LINE Pay單筆交易實際付款滿1,000元，即享新戶加碼好禮LINE POINTS 500點。

LINE Pay表示，新戶8月底前透過LINE Pay平台辦卡，除各家信用卡原有的新開戶禮，均可再領LINE POINTS 500點，多項回饋一次領齊，根據LINE Pay觀察，近期海外旅遊高額回饋卡最為熱門，「富邦J卡」日韓最高享6%回饋，並針對日本當地指定店家提供最高10%回饋，新戶申辦可享最高50%刷卡金回饋；樂天信用卡「樂虎卡」提供日本消費享最高7%回饋，透過LINE Pay信用卡平台申辦均可再獲LINE POINTS 500點；中國信託「LINE Pay卡」日韓泰新地區實體商店消費最高享5%回饋優惠，新戶最高送600元刷卡金，加計LINE Pay平台500點加碼回饋等同可享1,100元消費回饋。

LINE LINE Pay 信用卡

延伸閱讀

中盈投資遭詐騙集團假冒旗下公司名義 呼籲民眾小心

生技公司掛羊頭賣狗肉 金門警局揪假博奕詐欺集團流動賭資逾2億

外傳女大學生到緬甸成詐騙集團小主管 同學：近期已沒訊息

首創！永豐銀行推出LINE個人「休碳」專區，綠色行動從減碳開始！

相關新聞

小心！詐騙集團冒用中鋼集團投資公司名義吸金

詐騙集團冒用中鋼（2002）集團所屬運盈及運鴻兩家投資公司名義，傳送不實投資訊息，對外招攬會員並收取資金，呼籲社會大眾對...

遠東銀自結7月獲利創近三年新高 累計前七月成長近25%

遠東銀行（2845）自結7月單月稅前盈餘6.01億元，創下近三年來單月盈餘新高，且今年來單月獲利穩健增長呈現穩步走揚趨勢...

LINE Pay攜8大銀行 信用卡平台加碼開戶禮

LINE Pay今（9）日宣布，透過LINE Pay信用卡平台申辦指定8大銀行指定信用卡，並完成消費任務，加碼送LINE...

1500萬元高資產客戶年內激增八成 滙豐搶當外銀財管一哥

花旗銀行消金業務移轉至星展銀行，8月12日凌晨零點起生效，外銀消金市場星展、渣打、滙豐三分天下，滙豐銀行去年起積極擴編財...

新光人壽微型保險保障19萬人次 保費累計達近4000萬

新光人壽長期關懷社會公益，響應政府全力推動微型保險，今年度持續與雲林縣政府擴大辦理「低收入戶微型保險」，提供為期一年，身...

臺灣指數公司參與 ETF 博覽會 安排有獎問答致贈神秘禮

為慶祝台灣 ETF 市場發展20週年，臺灣證交所將於2023年8月11日（周五）及12日（周六）在世貿一館舉辦榮耀20 ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦