臺灣指數公司參與 ETF 博覽會 安排有獎問答致贈神秘禮

為慶祝台灣 ETF 市場發展20週年，臺灣證交所將於2023年8月11日（周五）及12日（周六）在世貿一館舉辦榮耀20 ETF 啟動財富博覽會。臺灣指數公司為推動指數化投資與理財教育，除參與「主題館」展示、協助舉辦國際論壇(指數場次)，並於8月12日上午10點至11點在博覽會現場舉辦「ETF沙龍」活動，主題為「ETF：通往理想人生的投資之道」，邀請國立政治大學前校長周行一名譽教授及兆豐投信投資長林忠義，分享人生理財規劃、ETF投資重要知識，特別設計有獎問答致贈神秘禮物，歡迎社會大眾踴躍參與。

臺灣指數公司表示，8月12日上午10點舉行「ETF：通往理想人生的投資之道」活動，安排周行一將分享他倡導的「一生金錢無虞平衡理財法」，向現場民眾介紹在人生不同階段中必須留意的理財心法；林忠義將分享「實現巴菲特投資的成功密碼」，介紹 ETF 重要投資趨勢，內容精彩可期。

活動同時安排臺灣指數公司副總陳文練擔任主持人，與兩位專家對談，向現場與會者解析 ETF 投資的重要觀念，應該注意哪些風險或偏誤行為，投資大眾想要知道如何運用 ETF 投資，達成理想的理財目標，一定不能錯過本場次活動。

這次博覽會設置創富舞台區、主題館、創富理財區及 ETF 沙龍區等四大展區，並於11日以 ETF 及指數為主要議題舉辦兩場國際論壇。「ETF沙龍」活動為這次博覽會的亮點活動，主要為民眾提供一個精緻、半開放的場地，備有茶點，免費開放民眾入場聆聽 ETF 投資及理財的重要觀念，參與民眾不僅能品味茶點，更能充實投資理財知識，歡迎各界踴躍參與。更多關於 ETF 博覽會的相關資訊，請參考活動網站https://www.tw-etf.com/。