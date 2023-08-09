熱血傳愛13年 元大愛心捐血救血荒

隨著學校進入暑假，學生捐血人數減少，氣溫炎熱降低民眾出門捐血意願，導致捐血量未達預期，醫療機構迎來缺血高峰。元大金控7月辦理2023年度第二次「元大愛心捐血活動」共募得739袋熱血，應援補給各地血液庫存量。

元大金控積極落實社會參與，將營運據點作為社區共好核心，舉行號召全台據點同仁、供應商及地方鄰里，串聯在地力量，帶動民眾踴躍挽起衣袖、捐出熱血響應「元大愛心捐血活動」。7月初由外縣市起跑，最後一週由台北市5個捐血點接棒，在公司門口即可捐血，引發熱烈迴響，不少同仁放下手邊工作，排隊等候獻出血液做愛心。

元大投信同仁表示，來到元大後才開始捐血，且經常都是整群同事相約下樓挽袖，能夠一起幫助別人感覺很棒。元大人壽同仁分享，大學時曾經想要捐血，可惜當時被退貨，開始上班以後，飲食作息比較健康，終於通過檢測順利捐血。第四次參加捐血的元大銀行同仁說，已經習慣定期參加集團舉辦的捐血活動，捐血車就在公司樓下，不影響工作很方便。

元大金控連續七年榮獲台灣血液基金會「捐血績優企業團體」肯定，自2011年以來，「元大愛心捐血活動」已持續辦理13年，為集團指標活動，串聯旗下各據點「捐血一袋，救人一命」，以實際行動善盡企業社會責任。