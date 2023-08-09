富強鑫營收／7月年增13%上看3.66億元 在手訂單維持良好水位

塑膠射出成型機製造龍頭富強鑫（6603）昨（8）日公布7月營收，在多色機需求持穩下，單月交出3.66億元成績，年增13%。該公司並宣布與9家銀行團簽署20億元聯合授信案，以強化財務體質及業務能量。

富強鑫指出，儘管目前全球各產業企業減緩資本支出投入力道，短期影響整體營運表現，但從該公司在手訂單來看，受益於近年來積極採取多元產業市場業務接單布局，帶動旗下各系列多色機及單色機等訂單持穩，挹注整體出貨。

依該公司公布數據，7月營收為3.66億元、年增13%；累計今年前七月營收達21.46億元、年減20.6%。展望第3季，富強鑫認為，目前仍看好台灣、中國、印度地區訂單需求，尤其新能源汽車、運動產業、家用精品等產業主要客戶拉貨動能穩健，內部透過參展等擴大接單能力，在手訂單維持良好水位。

對於簽署20億元的聯合授信案，富強鑫表示，此次是由兆豐銀統籌主辦，台北富邦、一銀、土銀共同主辦，包括玉山、永豐、合庫、國泰世華及台銀等均有參與，超額認購達1.71倍，顯見銀行團對富強鑫經營團隊的肯定，以及未來發展深具信心。

資金將用於強化財務體質及業務能量，同時持續進行產品銷售組合優化、生產效率提升等重要策略執行，再加上印度廠、杭州灣新廠進入試量產，未來在新產品、新訂單、新產能三箭齊發的引擎動能下，可奠定公司中長期營運穩健成長，並落實企業ESG目標。