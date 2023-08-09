中盈投資遭詐騙集團假冒旗下公司名義 呼籲民眾小心

中盈投資開發旗下管理顧問公司代管運盈投資及運鴻投資的投資業務，近日發生詐騙集團假冒運盈公司及運鴻公司名義，透過手機簡訊、LINE、FB等通訊工具傳送不實投資訊息，對外招攬會員並收取資金，已有受騙民眾向調查局所屬單位舉報揭發，經調查後證實為屬犯罪集團冒用名義之詐騙行為，與運盈及運鴻兩間投資公司完全無關。

中盈投資公司旗下管理顧問公司代管的投資公司非屬證券商、期貨商、投信投顧地特許金融事業，並無招攬個別投資人進行投資理財等業務，亦未對中鋼集團以外的公司或法人提供投資諮詢等相關商業行為，若有任何宣稱運盈公司或運鴻公司名義設立的APP、Line群組或網路操作介面等各式軟體或網頁，均非該兩間公司所為或經其授權，提醒民眾切勿輕信受騙。此外，亦針對詐騙集團冒名從事不法犯罪，將向司法警察機關報案提告，以端正外界視聽及維護公司信譽。

中盈投資公司呼籲社會大眾對於各項投資邀約應提高警覺，若接獲不明來源推銷（如Line、telegram、FB、APP等），應先至金管會證券期貨局網頁的「防範非法證券期貨業宣導專區」查詢確認，如有疑慮或認為可能受騙，可撥打 165 反詐騙專線，或向就近之警察分局或派出所報案，以免權益受損，確保投資安全。

金管會防詐騙專區：https://moneywise.fsc.gov.tw/home.jsp?id=24&parentpath=0