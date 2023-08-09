惠譽信評：放款增長趨緩 尚未抑制台灣銀行業的獲利能力

惠譽信評表示，儘管今年前五個月的貸款需求增長趨緩，但惠譽授評的台灣銀行的獲利能力可能會在2023年持續增長。而獲利能力的持續改善、平穩的風險狀況和資本緩衝，以及穩定的經營環境，將鞏固其穩定的信用狀況。

今年截至目前，貸款需求增長全面放緩，影響企業放款、住宅抵押放款、有擔保消金放款等，反映房地產交易量下降，以及外部出口需求減弱與平淡的經濟增長。台灣銀行業的總放款餘額僅較2022年底小幅增長1%。儘管如此，預計隨著經濟表現的改善，放款增長的趨勢將在2023年第4季和2024年有所回溫，特別是企業和海外放款，而包括住宅抵押放款在內等國內消金放款也可能出現溫和復甦。

惠譽信評表示，儘管今年前五個月的貸款需求增長趨緩，但惠譽授評之台灣銀行的獲利能力可能會在2023年持續增長。而獲利能力的持續改善、平穩的風險狀況和資本緩衝，以及穩定的經營環境，將鞏固其穩定的信用狀況。

今年截至目前，貸款需求增長全面放緩，影響企業放款、住宅抵押放款、有擔保消金放款等，反映了房地產交易量下降，以及外部出口需求減弱與平淡的經濟增長。台灣銀行業的總放款餘額僅較2022年底小幅增長1%。儘管如此，我們預計隨著經濟表現的改善，放款增長的趨勢將在2023年第4季和2024年有所回溫，特別是企業和海外放款，而包括住宅抵押放款在內等國內消金放款也可能出現溫和復甦。

惠譽信評預期，若以稅前淨利衡量，2023年台灣銀行業的整體獲利能力將比前一年增長10%-20%，這得益於非經常性的外匯交換交易（FX Swaps）的高收益，以及銀行經常性收益（包括凈利息和手續費收入）穩定且溫和的成長。

今年到目前為止，台灣銀行業的外匯交換交易呈現大幅度增長，主要受益於台幣和美元之間的利差。然而隨著兩種貨幣之間的利率差異縮小，預期該非經常性收入將逐漸減少。台灣銀行就客戶針對外匯和利率變動的避險需求進行外匯交換交易。

另與2022年的9個基點左右相比，今年銀行業凈利差的擴張預計將放緩至1至2個基點。儘管放款需求增長已有所放緩，但由於基數效應，這仍將有助於推動凈利息收入的持續成長。凈利差的擴張呈現溫和，主要是由於銀行存款的重新定價和利率達到高點所致。台灣央行自2022年3月以來連續五次升息，歷經累計升息75個基點後，於2023年6月將政策利率維持在1.875%。