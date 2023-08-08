遠東銀綠色融資獲獎 再主辦37億元聯貸助竹縣垃圾處理

遠東銀行（2845）主辦翰陽科技綠能公司新台幣37億元聯貸案完成募集並簽訂聯貸合約，綠色金融再下一城，近日並獲國際財經專業媒體《亞洲金融與財經》評選頒發「台灣綠色融資倡議獎」（Taiwan Domestic Green Finance Initiative of the Year」），凸顯遠東銀在永續ESG與綠色授信領域的努力受到肯定。

遠東銀主辦翰陽科技綠能37億元聯貸案，其他參貸銀行包括兆豐銀、高雄銀、台中銀、板信銀、台新銀、台北富邦銀行等，展現金融業對環境污染防治的支持，積極推動永續金融。這項聯貸案資金是為支應新竹縣高效能垃圾熱處理設施BOO（Build- Operate-Own）專案的建廠需求。

遠東銀指出，新竹縣為全台少數沒有城市焚化廠的縣市，而隨居住人口與進駐園區廠商增加，垃圾去化議題日益嚴峻。為此，翰陽科技綠能與新竹縣政府簽署投資契約，現正進行建廠工程，預計明年第3季竣工，最快同年底取得許可並運轉，每年處理垃圾量預估可達15.5萬噸，且焚化熱能還可循環利用再生發電。

遠東銀行法金副總經理季正華指出，遠東銀身為國際赤道原則的會員，透過金融核心專長業務延伸影響力，使金流導向綠色經濟的發展，協助驅動永續產業發展。近年來遠銀承作綠色授信案數量及額度逐年攀升，並以「全台首座地熱電廠融資案」獲國際財經專業媒體《亞洲金融與財經》評選頒發「台灣綠色融資倡議獎」（Taiwan Domestic Green Finance Initiative of the Year」) 。

此次遠銀主辦翰陽科技綠能聯貸，翰陽為新竹縣高校垃圾熱處理設施BOO案導入先進污染防治與焚化發電技術，接軌國際標準，除可解決在地垃圾問題外，同時保障環境並兼顧鄉親鄰里的居住品質。

遠東銀總經理周添財表示，近年各地歷史高溫、山火、洪水和乾旱等異常氣象不斷，氣候變遷從預言逐漸成為現實，令全球產官學各界無不嚴陣以待，遠銀協力金融同業，壯大綠色融資力量，為建立一個資本和產業的綠色生態圈而努力，務使2050年淨零碳排的願景成真。