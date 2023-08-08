發揮保險核心職能與社會責任 國泰「保險信望愛獎」奪七大獎

國泰人壽、國泰產險發揮保險業核心職能，並善用集團數位轉型力量，打造創新且合乎民眾需求的保險商品，備受外界肯定，今年一舉囊括素有「保險業奧斯卡」之稱的「保險信望愛獎」7項大獎、3項優選，其中國泰產險更是本屆唯一榮獲「最佳整合傳播獎」的產險公司。

國泰人壽榮獲本屆保險信望愛「最佳商品創意獎」、「最佳社會責任獎」及「最佳通訊處獎」3項公司類獎項特優。個人類獎項方面，國壽經理許月霞獲頒「最佳保險成就獎」優選、國壽業務經理黃春萍勇奪「最佳專業顧問獎壽險外勤組」優選。

國泰人壽深耕台灣逾一甲子，於去年60週年之際提出「E‧P‧S」戰略，以「Elder Friendly友善高齡 × Protection First 保障優先 × Sustainability 永續實踐」理念回應社會需求，因應超高齡社會趨勢推出高齡專屬商品，讓高齡族群在商品面擁有更多主導權，其中「樂康愛防癌定期健康險」，首創癌後精準醫療服務，讓罹癌後可選擇透過基因檢測，配對適合之藥物療程來提高治療效果，並結合「FitBack健康吧」健康促進計畫，促進高齡者維持健康還能享受保費折減的外溢好處，榮獲「最佳商品創意獎」。

國泰產險則獲頒公司類「最佳保險專業獎」、「最佳社會責任獎」、「最佳通訊處獎」3項特優，並拿下「最佳整合傳播獎」優選；而國泰產險汽車保險部協理陳家祥獲頒個人類「最佳專業顧問獎」特優。產、壽險合計囊括7項特優、3項優選，獲得保險業界及學界專家高度評價與肯定。

國泰產險超前佈署數位數據工具，2020年底首創電商式投保平台「BeSafe 享出門」品牌網站，主推碎片化的保險商品，並於2022年中舉辦「人生不受限，保險也當然不該設限」行銷專案，以趣味性的方式推廣碎片化保險知識，提醒民眾生活中的各式風險，成為本屆唯一榮獲「最佳整合傳播獎」的產險公司。

此外，身為永續保險的領航者，國泰人壽與國泰產險持續深耕「氣候」、「健康」、「培力」等議題。其中國壽長達23年舉辦夏日捐血、持續21年深入偏鄉關懷弱勢孩童的寒冬送暖等，為創造更多永續動能，且連續兩年舉辦「步步攻億走」活動，結合「綠色能源」及「偏鄉關懷」議題，持續鼓勵民眾為健康而走，從永續自我做起，將累計步數轉化為對公益的實際支持。而國泰產險除舉辦「不意外系列」損害防阻專案活動外，更定期揭露「國泰產險企業永續報告書」，不遺餘力推動ESG相關議題，雙雙獲頒「最佳社會責任獎」的肯定。

展望未來，國泰將持續以永續ESG結合核心職能，以客戶為本，提供最暖心的服務，守護客戶健康，並建構永續競爭力，創新服務更升級。