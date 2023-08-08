藏富於民 國銀上半年存款增量衝破1.28兆

金管會今日公布國銀存放款最新統計，6月單月的存款大增5034億元，創今年以來的單月新高。銀行局副局長童政彰表示，今年上半年以來，在三大因素帶動下，包括股利發放的收入、政府機關稅收增加轉作定存、企業戶的海外子公司股利匯回轉作存款，已使上半年銀行存款增量破兆，共增加1.28兆。

至於放款量，6月份較5月減少1443億元，童政彰表示，主要和政府稅收進帳，因而償還短期借款有關，政府機關即減少2370億元，此外，第二季企業戶作季底負債調節，因而本月放款也減少。

銀行局統計顯示，從109年開始，不時看到存款大量成長，例如，110年10月，單月增加9900億，111年11月單月增加5054億，今年6月則為近二年來增量第三高。

童政彰表示，近三年來的存款增量非常顯著，包括109年增加3.9兆，110年增加3.8兆、111增加3.7兆，這麼多存款增加，主要也和我國出口也維持一定量能有關。

至於放款減少的部分，儘管企業及政府放款減少，但個人放款仍是增加。統計顯示，周轉金減少2482億元，童政彰指出，國內總分行放款減少，主要因為政府稅收增加償還短借有關，包括去年稅收進帳之後，去年7月政府也約減少2400億（稅收展延申報），前年減少2100億，較為季節性因素影響，此外，企業放款比5月來得少，則與國際景氣有關。