三大引擎發動 國銀上半年獲利與6月單月雙創史上新高紀錄

本國銀行三大引擎發動，使國銀上半年獲利與6月單月雙創史上新高紀錄。金管會最新統計顯示，國銀6月單月獲利444億創史上同期新高，在匯率、股債市投資利多的多重推動之下，上半年獲利2482億元，創下獲利史上新高紀錄。

銀行局副局長童政彰指出，國內分行受惠於利差擴大，利息淨收益也增加，此外，在OBU（國際業務分行）方面的獲利由於投資收益和放款提存等影響，較去年同期減少63.3億；而在6月較5月的單月比較，OBU和海外分行，分別因為增提呆帳準備、認列投資虧損，使6月獲利較5月減少。

而國銀的存款規模因為上半年增逾兆元，已衝上53兆元，現在和放款總量之間已有17兆元的落差，存放比也來到69.28%的低點，銀行業者認為，除了市場游資氾濫的老問題之外，在財務投資方面，尤其是投入SWAP（換匯）、股債投資，已開發出更多的獲利動能，使國銀把存款轉作財務投資，可說是重要原因。

金管會亦公布今年上半年國銀獲利動能的三大引擎指出，利息、手續費收入、與投資獲利，上半年分別為2984億、1037億、1273億元，比去年同期成長分別為3.9%、5.0%、261.7%，若單月相較的話，上述三大引擎在6月分別為505億、171億、298億，5月則是512億、179億、194億元，6月主要受惠於股利的發放，因此獲利更甚於5月。