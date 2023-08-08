邁向高資產理財中心 金管會鬆綁股權性質國外有價證券相關規定

為使台灣邁向亞太高資產理財中心，金管會再度鬆綁相關法規。金管會今天表示，為持續建構銀行提供客戶完整投資及交易管理服務能力，鬆綁股權性質國外有價證券相關規定，其中最大的改變為，未來客戶購買結構型股權連結商品，將不用自行去券商開戶，由銀行代全部購買該商品的客戶開戶即可，是因應高資產理財的產品研發及提供，重要的開放措施。

金管會說明，該法修正最大意義，為促進銀行對新金融商品的研發，近日將修正發布「銀行及OBU保管及處分客戶因境內外結構型商品或結構型債券實物交割取得的具股權性質外國有價證券作業規定」（實物交割規定或本規定），擴大適用的商品範圍，OBU（國際業務分行）納入適用對象。

銀行局副局長童政彰指出，上述的開放之後，對客戶較方便，因為銀行過去境外商品的部分，都會以信託方式辦理，等於為境外機構賣商品，有該法之後，可自行研發賣商品給客戶，所以著重於銀行研發能力，可提供一站式服務，提出需求的銀行，也是以已承作高端理財的民營銀行有關，未來銀行將可提供自行研發的衍商產品的金融機構。

例如，股權連結型結構型商品，起初發行為10萬美元，商品期限1年，去連結到海外某甲公司股票，設計年化配息率4%，履約價格100元，若期末股票大於或等於100，就可拿回期初本金及商品配息，這個開放最大的意義，在於銀行可以用自營的方式幫客戶承作股權連結商品，以往若未用自營方式作，要實物交割的部分，客戶必須要去券商那裡開戶，該法通過之後，銀行也將更能把全部的損益作全貌式的報告。

童政彰說明，在先前尚未提供實物交割之前，客戶還必迫被須強制清倉，過去甚至引發拜託銀行理專幫忙賣股票，但在去年7月鬆綁之後，客戶可續留部位，不用被強迫清倉，可續保股票等時機解套，現在則是更進一步讓客戶連去券商開戶都不用，直接行去向券商開戶即可，完全做到結構式商品由銀行對客戶一站式的服務，銀行也更能看得出該商品客戶交易和損益的全貌。