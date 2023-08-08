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打造無障礙服務 合庫友善個人網銀榮獲AAA標章

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
合作金庫銀行、合庫金控。聯合報系資料照片／記者林伯東 攝影
合作金庫銀行、合庫金控。聯合報系資料照片／記者林伯東 攝影

合作金庫持續推動數位金融服務及關注客戶需求，為打造更加友善的無障礙服務環境，友善個人網路銀行於112年7月26日起全新改版上線，致力讓每一位客戶皆能享受優質、無阻礙的數位金融服務體驗。

本次改版除提供現行既有服務，如臺、外幣存款查詢、借款查詢、臺幣轉帳、使用者及常用帳號設定、密碼變更、身心障礙者ATM跨行交易手續費減免優惠等服務外，另新增客戶使用率較高之金融服務功能，如匯、利率查詢、黃金牌價查詢、臺幣轉外幣、外幣轉臺幣、臺外幣綜存轉定存、信用卡開卡及掛失等服務，網頁設計以人性化出發，專注為身心障礙客戶量身打造，讓合作金庫銀行友善個人網路銀行服務項目更加完整多元，並期待能帶給客戶流暢的線上金融服務體驗。

本次友善個人網路銀行進階取得AAA等級無障礙標章，無論網頁之文字大小、圖像對比度及導盲磚搭配快捷鍵功能等，均符合身心障礙客戶使用需求，顯示合作金庫對於友善金融環境的高度重視，未來合作金庫也將持續優化及擴充友善個人網路銀行服務，以滿足身心障礙客戶需求。

合作金庫秉持聯合國身心障礙者權利公約(CRPD)精神，重視身心障礙者使用各項金融服務之權益，並持續精進無障礙軟硬體設備及營造友善環境，確保身心障礙者享有平等、友善之金融服務。

合作金庫 數位金融

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