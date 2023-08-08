優質公司債攻守兼備 瀚亞投信：布局可享3大好處

美國聯準會7月利率會議如市場預期升息1碼，並重申今年都不會降息。瀚亞投信表示，目前市場對9月會議的升息預期持五五波，未來經濟數據將左右聯準會政策方向；升息進入尾聲加上經濟前景不明確，投資人應將優質公司債列為核心配置，短期可搶相對高息、長期有望賺取資本利得，更能抵禦景氣下行風險。

不同於債券 ETF，債券主動型基金更具靈活性，且有機會創造超額報酬的機會。瀚亞投資-優質公司債基金擁有三大特色，聚焦美國知名大企業、靈活調整投資組合、豐富級別/幣別。同時，該檔基金殖利率約5.42%，均較其他多數投資級債券基金高。

瀚亞投資-優質公司債基金提供月配息選擇，除具有美元、澳幣、紐幣及南非幣等前收級別之外，更有美元後收穩定月配級別，豐富的級別與幣別供投資人選擇，以滿足不同的收益需求。

瀚亞投資-優質公司債基金美元後收穩定月配息級別可遞延收取手續費，也就是說，投資人持有時間越久，所花費的相對成本也就越低，若以長線布局角度思考，除可每月領息之外，還可節省持有成本。

聯準會自去年3月起啟動升息循環，聯邦資金利率區間上緣已來到20年最高水平。瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔表示，市場對於9月升息與否看法分歧，將會是短線造成波動的因子。

黃韻潔表示，投資人應將高品質債券列為核心資產配置，由於景氣狀況未決，預期未來市場仍有變數，投資大方向應以維持調整彈性為主，高品質債券可平衡市場波動，若遇回檔則可加碼風險性資產的比重；在不降息的前提下，未來3至6個月將會是政策利率高原期，是適合固定收益資產的投資環境。