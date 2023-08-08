美元存款高利 喊到5字頭

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
圖／經濟日報提供
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跟著美國聯準會（Fed）升息循環見頂，國銀高利美元存款進入「5」字頭競爭。此波至少四家國銀最新推出的美元高利定存，都推出5％起跳，最高3個月天期達5.2％、6個月達5.5％。

國銀業者指出，根據自家的業務規劃，以及客戶需求，不定時會推出高利美元存款專案，基於升息循環見頂，最新推出的美元高利專案多半有5字頭，民眾可以多家挑選。

新台幣今年以來一路走貶，買美元跟著變貴，匯銀主管也提醒，現階段投入美元高利專案，如果想規避匯率變動風險，的確可以先選擇短天期，因短線受到台灣出口表現不佳，以及外資收到股利有匯出需求等影響，新台幣趨勢仍然偏弱。

永豐銀推出的外幣存款新方案，限定信用卡客戶參加，只要符合條件，例如透過行動網銀外幣換匯、並且完成定存開單後，就可以享有專案年利率，如果再刷卡於指定通路當月累積消費三筆，可以再享有定存加碼年利率，最高美元3個月天期最高定存上看5％年利率。

新光銀推出8月底前，往來總資產達新台幣1,000萬元的客戶，如果是新資金或是新台幣換匯為美元資金，單筆最低10萬美元，則可以享有3個月最高5.2％、6個月5.5％高利美元存款。

遠銀最新推出的第3季美元定存專案，至10月15日之前，只要是自然人戶使用新資金，單筆最低5萬美元，可以承作3個月天期高利5.18％固定優惠年利率美元定存專案。

新台幣 定存 美國聯準會

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