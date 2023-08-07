富邦期貨推出「犀力環球2.0 」APP 提供便捷下單服務

為提供投資人最便利的期貨下單服務，富邦期貨推出專為國內外期貨交易設計的手機APP「犀力環球2.0」，除打造秒速進出場的報價、委託、停損/停利等交易服務外，還可依照個人喜好選擇報價頁面、類外匯看盤和多圖同列等客製化看盤模式，手機就是專屬的行動看盤室，為投資人帶來期貨交易時的優質體驗。

富邦期貨表示，公司長期致力以創新和資訊技術實力，希望提供最便捷的交易新體驗。在「犀力環球2.0」APP中，快速下單交易工具「戰鬥閃電」提供「一鍵閃電下單」，除了可秒速完成委託，系統更能智慧保護投資人交易，從市價/限價、二擇一（OCO）進場委託，到停損/停利、移動停利的出場保護功能，還能搭配使用進場與出場的二階段洗價功能，為投資人在交易戰場上取得優勢。

同時，富邦期貨「犀力環球2.0」APP還有「全新技術分析圖表」服務，採用先進的 TradingView 圖表，可深入分析盤勢、跨月查閱選擇權報價、提供希臘字母（Greeks）數據等資訊，投資人運用手機APP，即可輕鬆掌握即時國內期貨、海外期貨報價與下單，不錯過投資良機。而在「雲端智慧單」服務部分，無論是看A下B、保本單還是長效單，即使手機在背景執行，雲端智慧保護單也能時刻守護投資人的交易，掌握出場時機。

富邦「犀力環球2.0」APP為投資人打造最完整的即時帳務資訊，提供期貨、選擇權帳務整合顯示、下單回報，協助掌握每一筆交易的動態。富邦期貨「犀力環球2.0」APP下載：（https://reurl.cc/v748qk）。富邦期貨近期也推出「期權先機」活動，至9月底止，開戶交易一口即獲得100元發財金，交易凡達門檻，即可獲得將上市的最新款 iPhone 15 手機或發財金。