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滿足資產保全與增值需求 台新人壽推新美元利變險

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

近年來國人銀行存款餘額不斷攀升，根據金管會銀行局金融統計指標，近年來全體銀行存款餘額逐月攀升，今年至4月底已逼近新台幣57兆元的歷史新高水位，足見民眾對資產保值的需求日增；但是隨著高通膨時代來臨，資金運用的效率亦不能忽視。

台新人壽董事長蔡康表示，為了滿足國人對資產保全與增值的需求，台新人壽推出「新富傳家利率變動型美元終身壽險」，可運用短年期的繳費方式來補足保障，同時提供增值回饋分享金機制，抗通膨並有機會隨時間增值，抵禦經濟環境震盪所帶來的衝擊，更能安心實現資產傳承給後代的心願。

蔡康指出，過去三年面對突如其來的疫情衝擊，讓人感嘆生命無常，不少人因此警覺保險保障的重要性；但根據保險事業發展中心統計顯示，2022年的生死險新契約平均保額為98.14萬元，仍不夠扛起突發風險造成例如房貸、教育費等維持家庭日常必須持續支付的沉重負擔。

台新人壽推出的「新富傳家利率變動型美元終身壽險」提供躉繳或二年期的繳費選擇，即能享有保障終身（至110歲）的壽險保障，投保金額最少3000美元、最高750萬美元（未滿15足歲之未成年人最高為200萬美元）；可以保障家庭壽險之不足，在高風險時代有效分散人生風險，讓家人可以保有生活品質。

壽險最大的功能除了抵禦風險提供家庭保障，也能擁有自主規劃身後財富傳承的附加利益，防範「富不過三代」的情況發生。台新人壽「新富傳家利率變動型美元終身壽險」提供契約有效期間內，每屆滿保單周年日有機會享有增值回饋分享金，讓資產有增值的機會；若能透過要保人、被保險人和受益人的生前指定，來確保財富按照自己心意留給希望傳承的對象，是簡單又安心的選擇。

另外，台新人壽推出的「新富傳家利率變動型美元終身壽險」投保年齡從0歲到最高75歲，提供增值回饋分享金機制，除保單週年日保險年齡未達16歲者之被保險人從其保單條款約定外，保戶可選擇購買增額繳清保險金額或抵繳保險費，自第七保單年度起新增現金給付或儲存生息兩種給付方式，保戶可依照當時退休計畫來選擇強化現金流或者讓資產繼續增值，從保障到傳承，一次提供資產保全、家庭保障、資產傳承更周全的防護。

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