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油銅原物料蠢蠢欲動 街口投信教如何操作 ETF 更靈活

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近年來 ETF 備受投資人關注，首場由臺灣證券交易所主辦的 ETF 博覽會將於8月11-12日在台北世貿一館D區盛大登場，原物料領航家-街口投信也以「原物料投資」為主題與投資人面對面交流。

街口投信表示，投資人可從資產配置的角度來看待原物料投資，一方面可以規避通貨膨脹風險，另一方面因為原物料走勢與股票、債券不完全一致，低相關性的特性，可讓整體資產組合達到分散風險增加報酬的效果；其中與生活息息相關的原物料，如黃豆、銅、原油等是一般人日常生活的一部分，因此投資上會更有感，供需是影響價格的主要關鍵，想更貼近原物料？ ETF 會是很簡單入手的工具。

投資原物料 ETF 不需要另外開立期貨帳戶，也不需要準備期貨保證金，過去一般人認為期貨交易難度和風險皆高的情況下，也鮮少人有機會進入，這時透過資金門檻與投資成本相對較低，一張期貨 ETF 大約2-3萬元、跟買賣台股一樣方便、在任何一間券商都能下單、經由專業經理人管理與操作，投資人可免於管理期貨保證金水位、定期轉倉、甚至是市場波動引發的保證金追繳等諸多繁瑣事務，但依舊可以輕鬆參與商品原物料等期貨市場。

街口投信將於8月12日（六）中午12點於財富博覽會- ETF 沙龍區，舉辦講座「疫後復甦展望，原物料最該搞懂的事」，讓民眾學習ETF金融理財知識，歡迎民眾前往參與講座，也可搜尋街口投信官網或FB粉絲團，追蹤獲得最新市場資訊。

原物料 期貨交易

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