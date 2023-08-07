中國信託成長轉機多重資產基金開募 擁黃金配置隨漲抗跌的十年經驗

2023年全球面臨景氣下行、升息尾端等不確定因素干擾，市場持續動盪。中國信託投信指出，現階段「可轉債」能跟漲抗跌、「投等債」能抗波動、「股票」能抓住升息尾端投資機會，但就過去十年的經驗來看，股債平衡或股四債六等的配置長期報酬都沒有「可轉債、投等債、股票：五、三、二」的黃金比例配置來得好。

中國信託成長轉機多重資產基金今（7）日展開募集。該基金經理人楊士醇指出，據彭博數據統計至2022年12月底，「可轉債、投等債、股票」的比重採五、三、二，十年下來報酬率達144％為最高，優於「三三三」配置的125％、「三四三」配置的113％，更遠優於股債平衡配置的118％、股四債六的94％。

就報酬風險比也優於其他組合。據彭博數據統計至2022年12月底的近十年來，「可轉債、投等債、股票」五三二的報酬風比達1.34、優於三四三的1.32、三三三的1.31、更優於股四債六的1.27、股債平衡配置的1.23。