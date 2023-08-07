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中國信託成長轉機多重資產基金開募 擁黃金配置隨漲抗跌的十年經驗

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統計近十年不同配置之長期累積報酬率
統計近十年不同配置之長期累積報酬率

2023年全球面臨景氣下行、升息尾端等不確定因素干擾，市場持續動盪。中國信託投信指出，現階段「可轉債」能跟漲抗跌、「投等債」能抗波動、「股票」能抓住升息尾端投資機會，但就過去十年的經驗來看，股債平衡或股四債六等的配置長期報酬都沒有「可轉債、投等債、股票：五、三、二」的黃金比例配置來得好。

中國信託成長轉機多重資產基金今（7）日展開募集。該基金經理人楊士醇指出，據彭博數據統計至2022年12月底，「可轉債、投等債、股票」的比重採五、三、二，十年下來報酬率達144％為最高，優於「三三三」配置的125％、「三四三」配置的113％，更遠優於股債平衡配置的118％、股四債六的94％。

就報酬風險比也優於其他組合。據彭博數據統計至2022年12月底的近十年來，「可轉債、投等債、股票」五三二的報酬風比達1.34、優於三四三的1.32、三三三的1.31、更優於股四債六的1.27、股債平衡配置的1.23。

中國信託投信指出，中國信託成長轉機多重資產基金模擬投組配置在可轉債、投等債、股票採五、三、二的比重，有百年投資專家盧米斯賽勒斯為顧問，透過嚴謹的基本面研究找出更具投資價值之標的，透過長期的操作經驗，打造可重覆的成功操作策略，是在景氣逆風、掌握反彈的首選。

統計近十年不同配置之報酬風險比
統計近十年不同配置之報酬風險比

中國信託 股票

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