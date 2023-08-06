永豐金證券推線上2,000美元低門檻投資海外債

迎接債券投資機會，永豐金證券宣佈推出債券小額投資服務，以2,000美元的低門檻，讓一般投資人用手機直接在「大戶豐App」就可以投資海外債券，打破傳統購買債券從數萬美元起跳的限制。

「大戶豐App」並提供4大選債亮點功能，包括「熱門債券」、「排行榜殖利率/漲跌幅」、「主題選債」、「最新上架」，協助小額投資人快速且專業進入國際債券投資行列。

永豐金證券指出，「大戶豐App」目前上架、且BBB以上高信評公司債近百檔，其中7檔可以進行小額投資；在高息環境下，許多知名企業必須用較高的票息來發行新債，讓投資人有較多信評好、票息高的債券可供選擇。「大戶豐App」於美國債市營業日的早上10點至下午4點（台灣時間）提供交易服務，台灣投資人手機App直接下單，2,000美元即可零時差買進固定現金流、波動相對低的小額債券。

為讓投資人更有效率找出適合的債券標的，「大戶豐App」內建「熱門債券」、「排行榜殖利率/漲跌幅」、「主題選債」、「最新上架」的四種選債功能。「熱門債券」提供近30天買入成交量前十名的市場熱門債券，讓投資人一目了然焦點標的。「殖利率排行」目前篩選出的前10名殖利率均在5%以上，其中第一名殖利率突破9%；「漲跌幅排行」功能則提供債券標的的參考價，讓投資人也有賺取價差的機會。

此外「主題選債」功能聚焦長期趨勢看漲的產業，目前提供5G通訊、ESG、醫療保健三大類別，投資人可以從產業趨勢快速找到適合的標的，首次投資債券從特定產業開始也是不錯的選擇。債券新標的則可以在「最新上架」查看。

永豐金證券表示，今年上半年複委託的債券市場持續吸引資金進場卡位，交易量高達3,166億元，大幅高於去年同期的1,545億元，年增105%，可見債券市場的熱絡程度；美國聯準會7月升息一碼後，政策利率創下22年新高，讓目前債券價格位於甜蜜點，債券殖利率更是維持在金融海嘯以來高檔，對於投資人而言，除了可以獲取較好的收益外，若未來降息，還有賺取資本利得的機會。